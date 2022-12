Il Congresso dei Deputati spagnolo ha approvato un disegno di legge sulla salute sessuale e riproduttiva che, tra le altre misure, prevede un congedo retribuito per le donne che soffrono di forti dolori mestruali.

La Spagna è il primo Paese europeo a promuovere tale legislazione e uno dei primi al mondo.

Il congedo richiederebbe l'approvazione di un medico e sarebbe interamente pagato dallo Stato.

Per la titolare del ministero delle Parità, Irene Montero, in questo modo le mestruazioni non saranno più un tabù.

"Riconosciamo la salute mestruale come parte del diritto alla salute e combattiamo il silenzio".

La proposta ha diviso la coalizione di governo e anche i sindacati: il Partito popolare, all'opposizione, sostiene che potrebbe diventare un freno all'assunzione di donne.

Il disegno di legge, che ora passerà al Senato, prevede anche che le ragazze di 16 e 17 anni possano abortire senza il consenso dei genitori e include misure per garantire l'accesso all'aborto.