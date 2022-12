Kiev è tornata ad essere nuovamente sotto l’attacco di Mosca. Così come altre altre zone dell’Ucraina. Diverse esplosioni sono state udite nel centro della capitale dove sono risuonate le sirene. Due edifici amministrativi nel distretto centrale di Shevchenkivskyi sono stati danneggiati. Il sindaco Vitalii Klitschko ha fatto sapere che subito dopo gli attacchi sono stati chiamati sul posto i servizi di emergenza.

Una pioggia di missili lanciati dalle forse russe. Il Presidente ucraino ha sottolineato che le difese aeree ucraine hanno abbattuto tutti e 13 i droni di fabbricazione iraniana usati dai terroristi, così ha chiamato il nemico lo stesso Volodymyr Zelensky.

Secondo il capo dell'amministrazione militare, Oleksiy Kuleba, l'obiettivo dell'attacco era ancora una volta la rete delle infrastrutture energetiche. L'attacco segue le indiscrezioni dei media di ieri secondo cui Washington starebbe finalizzando un piano per inviare a Kiev i missili per la difesa aerea Patriot.

Uno dei droni kamikaze lanciati nell'attacco russo a Kiev aveva la scritta 'Per Ryazan!!!' in russo: lo ha detto la portavoce dei servizi di soccorso della capitale, Svitlana Vodolaga, all'emittente ucraina Hromadske. A riportarlo il Guardian, che pubblica due foto dei frammenti del drone incriminato riprese da un canale Telegram non ufficiale.

Il 5 dicembre scorso era stata attaccata una base aerea militare russa nella città di Ryazan, nell'ovest del Paese. Secondo il ministero della Difesa russo, nell'attacco sono morti tre soldati e un bombardiere russo Tu-95 - utilizzato per attaccare l'Ucraina - è stato danneggiato. Kiev non ha mai rivendicato l'attacco ufficialmente, ma le forze di difesa aerea ucraine hanno pubblicato immagini delle conseguenze con la didascalia: 'Ryazan. Riposa in pace'.

La resistenza degli ucraini

Intanto molti ucraini si dicono stremati dal conflitto in corso e dall’inverno che sta arrivando. Come possiamo sopravvivere in queste condizioni, si chiede questa donna. I russi non vogliono lasciarci vivere in pace nel nostro paese.

Oltre che a Kiev, l'allarme era suonato anche nelle regioni confinanti di Zhytomyr e Vinnytsia, rispettivamente a Ovest e Sud-ovest di Kiev.

Intanto il conflitto prosegue anche nel sud del Paese. Le truppe russe hanno bombardato la regione di Nikopol con missili e artiglieria pesante, come riferito dal capo dell'amministrazione militare regionale Valentyn Reznichenko, aggiungendo che Mosca ha preso di mira anche Marganets. Oltre 50 missili sono stati lanciati contro zone residenziali. Danneggiate diverse abitazioni, una stazione di servizio, un gasdotto e linee elettriche” ha dichiarato Reznichenko.