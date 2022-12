Cestista Usa liberata in cambio di un criminale tagiko

Un criminale conclamato in cambio di una donna arrestata ingiustamente con false accuse. È quanto è successo fra statunitensi e russi. I primi hanno rilasciato il noto trafficante d'armi Viktor Bout in cambio di Brittany Griner, la giocatrice americana arrestata all'aeroporto di Mosca. Lo scambio sarebbe avvenuto negli Emirati Arabi.

La Griner è stata recentemente condannata a 9 anni di carcere e un milione di rubli di multa (circa 16mila euro) per traffico di stupefacenti. Era stata fermata in febbraio dopo che le erano state trovate nel bagaglio cartucce contenenti miscela di cannabis per cui aveva una regolare prescrizione medica.

La conferma è stata data dal presidente Joe Biden in persona che ha voluto esprimere la propria soddisfazione per la risoluzione della vicenda.

Viktor Bout era invece stato condannato nel 2012 a 25 anni di carcere per una lista lunghissima di reati. Era stato arrestato nel 2008 in Tailandia mentre cercava di vendere dei missili a un gruppo terrorista colombiano.