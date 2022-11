Un colpo di propaganda, peraltro imprecisa, è andato a vuoto.

Ha tentato di metterlo a segno Sergej Razov, ambasciatore russo in Italia.

Sul profilo Twitter dell'Ambasciata di Russia, ha pubblicato la foto di un blindato colpito da un missile russo vicino a Bakhmut, in Ucraina.

Il mezzo sarebbe stato identificato come un Iveco Lince MLV, con blindatura anti-mine, regalato dall'Italia all'Ucraina nei mesi scorsi.

Nella didascalia del tweet. in un italiano non proprio cristallino, si legge: "Tutti i contribuenti italiani sono felici con tale destinazione dei loro soldi?"

Il sito Open, però, indaga: e scopre l'errore. Anzi, per meglio dire: la fake news.

Il blindato nella foto è un altro modello, il Tekne MLS, sempre "made in Italy", ma non regalato all'Ucraina, bensì regolarmente acquistato e pagato dal governo ucraino dall'ex presidente Petro Poroshenko alla Tekne, azienda metalmeccanica di Ortona, in provincia di Chieti.

Quindi? si tratta di una bufala?

Proprio cosi.

Perchè persino l'unica fonte dell'ambasciata russa, un profilo di Telegram, smentisce che il blindato sia un Lince e conferma che si tratta di un Tekne.

L'imprecisa propaganda russa è servita.

Svelata la "fake news" dell'Ambasciata russa a Roma, ci saranno ripercussioni diplomatiche tra i due Paesi? Del resto, peggio di così...