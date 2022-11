Il mercato fotovoltaico in Spagna si preannuncia uno dei più interessanti nei prossimi anni. In un edificio residenziale di Madrid sono stati installati 76 pannelli solari sul tetto. L'energia pulita li aiuterà a far funzionare luci, ascensori e cancelli del garage, senza contare il risparmio di elettricità negli appartamenti. Un grande aiuto in un momento dove i prezzi dell’energia sono alle stelle.

Questione di risparmio e non solo come si spiega anche Andrés Almansa, presidente del consiglio di comunità dei proprietari: "L'idea principale era quella di usare energia rinnovabile e green. Poi è successo che quando è arrivato il momento di investire, nel 2022, quella decisione è stata ancora più voluta proprio per l'aumento dei costi energetici".

I cittadini e le aziende cercano di autoprodurre parte della loro elettricità per essere meno dipendenti dal mercato energetico globale ormai limitato.

Laura Ramos, Responsabile di conformità di Ecooo Solar Consulting sottolinea che "Il Paese sta vivendo un vero boom dell'autoconsumo elettrico, con una valanga di richieste di progetti e installazioni. Per quanto riguarda le reti collettive su edifici residenziali in città come questa, stiamo ricevendo richieste di progetti quattro volte superiori rispetto al 2021."

Mercato fotovoltaico euronews

Fotovoltaico, un mercato in forte crescita

Le installazioni solari collettive in edifici residenziali questo possono far risparmiare fino al 40% sulla bolletta elettrica. Se accanto agli inverter fotovoltaici viene aggiunto un aiuto come le batterie si potrebbe risparmiare fino al 60% dell'energia proveniente dalla rete.

Intanto un pacchetto di aiuti economici provenienti dal Ministero della Transizione Ecologica, insieme ai fondi dell'Unione europea sovvenziona il 40% dei costi totali di installazione. Victor Marcos, Direttore Energie Rinnovabili dell'IDAE (Ministero dell'Ecologia Transizione): "I prezzi dell'energia, l'invasione russa dell'Ucraina, i finanziamenti che stiamo mettendo in atto e una crescente consapevolezza ambientale. Sono tutti fattori che portano a trasformare l'autoconsumo di elettricità in realtà".

Un fondo di oltre 1,3 miliardi di euro e altri 500 milioni in arrivo aiuteranno a realizzare le 160.000 richieste di autoconsumo nel Paese. E così la Spagna diventa sempre più eco-friendly e sostenibile.