Le autorità indiane hanno bloccato la produzione di una fabbrica farmaceutica indagata per la morte di 69 bambini in Gambia.

La settimana scorsa l'OMS ha lanciato un allarme su quattro sciroppi per la tosse prodotti dall'azienda, che potrebbero essere collegati ai decessi per insufficienza renale: Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup and Magrip N Cold Syrup, prodotti dalla Maiden Pharmaceuticals Ltd di Nuova Delhi, India.

Dalle analisi di laboratorio sarebbe emersa la presenza di quantità “inaccettabili” di glicole dietilenico e glicole etilenico (quest'ultimo è, in sostanza, il comune antigelo usato per i motori delle automobili) che in quantità eccessive sono tossici e causare lesioni renali acute.

Conosciuta come "farmacia del mondo", l'India fornisce il 45% di tutti i farmaci generici all'Africa.