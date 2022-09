All'Onu Biden attacca Putin: "Mai una guerra nucleare"

"Una guerra nucleare non si vince e mai deve essere dichiarata". Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è duro nella sua risposta all'omologo russo Vladimir Putin arrivata in occasione del suo discorso alla 77esima assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Al palazzo di vetro ha più volte ribadito il valore della carta delle Nazioni Unite. "Un membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha invaso il suo vicino - ha detto Biden - ha tentato di cancellare uno Stato sovrano dalla mappa. La Russia ha violato spudoratamente i fondamentali della Carta delle Nazioni Unite. Non meno importante è il chiaro divieto di prendere con la forza il territorio di un Paese vicino".

Biden fa appello a non utilizzare il dititto di veto al Consiglio di sicurezza Onu

Dal punto di vista statunitense, la Russia, così come la Cina, ha spesso abusato del diritto di veto di fronte a risoluzioni presentate dai membri occidentali del Consiglio. Quindi Joe Biden propone una riforma del consiglio di sicurezza: "I membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, compresi gli Stati Uniti, dovrebbero sostenere e tutelare in modo coerente la Carta delle Nazioni Unite e astenersi dal ricorso al diritto di veto, salvo in occasioni rare, straordinarie, per consentire al Consiglio di essere efficace e credibile. È anche per questo che gli Stati Uniti sono a favore dell'aumento del numero di rappresentati, permamenenti e non, nel Consiglio".

Biden in un discorso a tutto tondo ha detto chiaro di non volere conflitti né una nuova guerra fredda ha auspicato una soluzione a due Stati per Israele e Palestina, stabilità per Taiwan e appoggio alle donne iraniane che in questi giorni protestano contro il regime.

Ha annunciato aiuti per 2,9 mld di dollari per la sicurezza alimentare nel mondo.