Il Regno Unito, in silenzio, si prepara all'addio a Elisabetta

Anche Big Ben, il grande orologio di Londra è rimasto in silenzio. L'intero Regno Unito si è unito questa domenica alle 20:00. in un minuto di silenzio nazionale per rendere omaggio alla defunta regina Elisabetta II, il cui funerale ufficiale avrà luogo oggi

Leader e capi di stato di tutto il mondo si riuniscono a Londra per partecipare al funerale, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron, il re emerito spagnolo Juan Carlos I e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Si prevede che circa 500 dignatari parteciperanno al servizio nell'Abbazia di Westminster.

I partecipanti al lutto hanno fatto la fila pazientemente domenica, alcuni di loro sopra le 14 ore per rendere omaggio alla monarca, che ha regnato oltre 7 decadi.

Da giorni code impressionanti di persone per rendere omaggio al feretro di Elisabetta

Così una donna: "Ci siamo abbracciati con le persone che erano in coda dietro di noi quando siamo usciti. Tutto è molto bene organizzato, e tutte le guardie di sicurezza sono molto amichevoli".

Code giorno e notte

Un uomo aggiunge: "Sarà piuttosto emozionante, ma ho pensato che fosse importante venire a rendere omaggio dopo 70 anni di servizio".

Migliaia di persone hanno sfidato un avvertimento delle autorità che esortava la gente a smettere di mettersi in fila per andare a rendere omaggio al feretro della regina prima che i funzionari chiudessero la bara. Alcuni di loro nonostante un disperato ultimo scatto per unirsi alla coda, non sono stati in grado di farcela.

Le misure di sicurezza

Tutto è pronto per il solenne funerale della Regina Elisabetta, l'unica Sovrana che la maggior parte dei britannici abbia conosciuto: l'evento costituisce la più grande operazione di sicurezza che Londra abbia mai visto.

Gli uomini di Scotland Yard, dell'Intelligence e dei reparti di sicurezza si sono schierati già domenica nelle strade attorno alla zona di Westminster Hall e dell'Abbazia di Westminster.

Tanti volontari si sono prestati per la sicurezza delle file chilometriche dei cittadini che hanno reso omaggio alla Regina Elisabetta. (Londra, 13.9.2022) Emilio Morenatti/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Il vicecommissario della Polizia Metropolitana, Stuart Cundy, ha dichiarato, già nei scorsi scorsi, che si tratta "dell'operazione di sicurezza più complessa della storia delle forze armate britanniche, superando le Olimpiadi 2012 e il Giubileo di Platino di giugno".

Più di 10.000 agenti di polizia saranno in servizio, con gli ufficiali di Londra integrati dai rinforzi provenienti da tutte le 43 forze di polizia britanniche.

Previsti agenti di polizia sui tetti, cani poliziotto per le strade, ufficiali della marina sul fiume Tamigi e polizia a cavallo.

Centinaia di volontari e membri delle forze armate agiranno anche come steward lungo il percorso.

Enormi misure di sicurezza. Scott Heppell/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Ma questa è soltanto la parte più visibile di un'operazione di sicurezza coordinata da un centro di controllo ad alta tecnologia vicino a Lambeth Bridge, non lontano dal Parlamento.

Gli scarichi stradali e i bidoni della spazzatura vengono perquisiti e sigillati.

I droni in volo sul centro di Londra sono stati temporaneamente vietati e l'aeroporto di Heathrow sta bloccando decine di voli, in modo che il rumore degli aerei non disturbi il servizio funebre.

Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha dichiarato che il funerale di Stato della Regina Elisabetta è una sfida per la sicurezza "senza precedenti", con centinaia di migliaia di persone comuni che renderanno l'ultimo omaggio a Sua Maestà, insieme a 500 super ospiti, Re, Regine, Imperatori, Presidenti, primi ministri e leader di tutto il mondo.