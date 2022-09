Continua incessante il pellegrinaggio dei cittadini britannici, e non solo, a Westminster Hall, dove riposano le spoglie della Regina Elisabetta.

Le code per entrare al cospetto della Sovrana hanno raggiunto le 24 ore di attesa.

Le autorità britanniche esortano a non recarsi a Londra, ma l'amore per Sua Maestà non conosce limiti nè confini.

"Mi avevano detto che la coda sarebbe durata 30 ore. Ero pronta a farlo. Se avessi dovuto, avrei aspettato anche tre giorni...", dice una donna, fasciata con una bandiera dell'Union Jack.

"Avrei fatto la coda anche per tre giorni"... Video AP

"È un momento storico, e io volevo viverlo. È vero che è una lunga attesa, siamo qui dall'una di notte, ma ne vale assolutamente la pena", racconta un ragazzo francese di 27 anni, in coda.

Ma un'altra donna preferisce lasciar perdere la coda e se la gode seduta su una panchina: "Guardo tutta questa gente che passa e penso che sono davvero coraggiosi. Io non ce la farei sicuramente, i miei piedi non sono in grado di camminare per così tante miglia...", dice ridacchiando.

"I miei non ce la fanno..." Video AP

Le prove del funerale della Regina Elisabetta si sono svolte nelle prime ore di sabato mattina, 48 ore prime delle esequie ufficiali.

Scotland Yard ha affermato che il funerale di Stato della Regina sarà il più grande evento che la polizia inglese abbia mai gestito, ben oltre le Olimpiadi del 2012 e il "Giubileo di Platino" della Regina, a giugno, per i suoi 70 anni di regno.

L'immagine della Regina Elisabetta è ovunque: anche alle spalle di due agenti di polizia. (Londra, 16.9.2022) Vadim Ghirda/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

I funerali si svolgeranno lunedì alle 11 ora inglese (mezzogiorno, in Italia) nell'Abbazia di Westminster, prima di proseguire per Wellington Arch e per il Castello di Windsor.