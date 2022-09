Putin e i suoi alleati: ma da Xi Jinping l'appoggio è parziale

L'Uzbekistan sta ospitando, fino a sabato, la conferenza dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO), il forum politico-economico dal quale la Russia sta ottenendo il massimo sostegno possibile per la sua guerra in Ucraina.

**Appoggio cinese, ma non totale **

Il presidente russo Vladimir Putin ambiva, soprattutto, all'appoggio della Cina: e lo ha ottenuto, anche se solo in parte.

Il leader cinese Xi Jingping ha, infatti, sottolineato il "rispetto della sovranità nazionale", mentre Putin ha cercato di coinvolgerlo - in questo loro primo incontro di persona dopo l'inizio della guerra - in un presunto parallelo tra le situazioni in Ucraina e a Taiwan, ma Xi Jinngping non si è sbottonato..

Putin, forse un po' deluso. (Samarcanda, 15.9.2022) Alexandr Demyanchuk/Copyright 2022 Sputnik

Fedeli seguaci della posizione russa sono i paesi dell'Asia centrale, come l'Uzbekistan del presidente Shavkat Mirzyoyev. Ma anche la Bielorussia, uno dei Paesi più danneggiati dall'allineamento con la Mosca.

Putin con il presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev. (Samarcanda, 15.9.2022) Dmitry Azarov/Sputnik

Ma la debole economia bielorussa soffre molto più di quella russa per le sanzioni subite. Per questo il presidente Alexander Lukashenko ha voluto incontrare Xi Jingping per cercare di aprire una finestra di opportunità per la sua economia.

La Cina è un punto di riferimento indispensabile per garantire che le sanzioni occidentali non soffochino Mosca.

Incontro Aliyev-Erdoğan

Un altro incontro-chiave del vertice di Samarcanda ha riguardato la situazione, di nuovo esplosiva, tra Armenia e Azerbaigian, per il controllo del Nagorno-Karabakh.

Il presidente azero Ilham Aliyev ha incontrato il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan.

Incontro tra il presidente azero Aliyev e il presidente turco Erdoğan (Samarcanda, 15.9.2022) Video AP

Con la guerra in Ucraina arrivata al giorno numero 202, nè Russia nè Turchia, i principali alleati rispettivamente di Armenia e Azerbaigian, vogliono un'escalation del conflitto.

Sullo sfondo c'è anche la sfida per il gas, con Baku autentico concorrente di Mosca.