Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky - in visita nei territori liberati dall'occupazione russa - ha consegnato le onorificenze ai soldati che la scorsa settimana hanno riconquistato la città di Balakliya.

La controffensiva ucraina continua a guadagnare terreno, secondo quanto dichiarato da Zelensky: finora sono stati liberati circa 8.000 kmq, prevalentemente nella regione nord-orientale di Kharkiv.

In visita nella città liberata di Izyum, Zelensky ha dichiarato:

"Ho visto ancora gli orrori tipici dei russi. Di nuovo torture, di nuovo distruzione di scuole, asili e case. Loro fanno sempre le stesse cose. Non ho visto niente di nuovo.

Non ci si può abituare a queste cose, ma dopo Bucha non saremo sorpresi dai passi compiuti dai terroristi russi, perché vediamo sempre la stessa cosa". Volodymyr Zelensky 44 anni, presidente dell'Ucraina dal 2019

Il costo in vite umane e i danni causati dalle guerra sono altissimi: l'obiettivo, ha dichiarato Zelensky, è di ricostruire tutto, compresa la società ucraina.

Un selfie con il presidente. (Balakliya, 14.9.2022) Volodymyr Zelensky/Telegram

L'incidente

Intanto, Zelensky, di ritorno da Izyum, è stato coinvolto in un incidente stradale: l'auto sulla quale era a bordo si è scontrata frontalmente con un'altra automobile privata, anche se non è stato reso noto dove e quando è esattamente avvenuto. Medicato in ospedale, secondo il portavoce presidenziale Serhii Nykyforov, Zelensky non ha riportato ferite gravi.

L'ufficio del presidente ha pubblicato la foto di un'infrastruttura idraulica nella città di Kryvyi Rih, colpita da otto missili russi, come rappresaglia alla controffensiva ucraina.

Ora c'è il timore di allagamenti nella zona.

La foto dell'attacco russo ad un sistema idraulico. Ufficio Presidenza dell'Ucraina

Il portavoce del Ministero della Difesa russo, mercoledì, ha confermato che le truppe di Mosca hanno effettuato "attacchi massicci" nella regione di Kharkiv, ora epicentro dei combattimenti, prendendo di mira soprattutto depositi di armi ed equipaggiamenti militari.

150 soldati ucraini sarebbero rimasti feriti o uccisi, secondo il Ministero della Difesa russo.

Il rifiuto fi Putin

il presidente russo Vladimir Putin - che, si è appreso, a marzo respinse l'offerta di Kiev di rinunciare alla Nato, in cambio della fine della guerra - discuterà della situazione in Ucraina con il leader cinese Xi Jinping.

I due si incontreranno a margine del vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO), in programma a Samarcanda, in Uzbekistan.