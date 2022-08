Strage alla stazione in Ucraina, cresce il bilancio dei morti

Sono almeno 22 le persone rimaste uccise e 50 ferite in un attacco russo che ha colpito una stazione ferroviaria nella regione di Dnipropetrovsk.

Nel bombardamento russo sullo scalo di Chaplyne un missile ha centrato direttamente uno dei vagoni e altri quattro sono stati raggiunti dalle fiamme.

"Cos'altro è necessario perché il mondo riconosca la Russia come terrorista?" ha detto il presidente ucraino Zelenskyy.

L'attacco nel giorno dell'indipendenza

L'ennesimo attacco ha segnato la ricorrenza per la commemorazione dell'indipendenza dell'Ucraina dall'Unione Sovietica nel 1991.

Secondo Washington, Mosca starebbe anche preparando una serie di "referendum" in tutte le zone ucraine occupate.

"La nostra indipendenza non finirà"

"La nostra indipendenza non è finita e non finirà mai - ha però dichiarato il presidente ucraino Zelenskyy - E il 32° sarà il nostro Giorno dell'Indipendenza, così come il 33° e i successivi, per tutto il tempo che ci resta, Ucraina per sempre. E diventerà ogni giorno più forte. Questo lo capiscono tutti, dal Consiglio di Sicurezza dell'Onu a tutti i Paesi, senza eccezioni".

Per Zelenskyy la festa dell'indipendenza è stata l'occasione per ricevere il rinnovato sostegno dei principali alleati della Nato.

Anche se per ragioni di sicurezza non ci sono stati grandi raduni pubblici, il presidente ucraino ha celebrato la giornata dell'indipendenza con la consegna delle medaglie ai soldati per il loro servizio alla nazione.