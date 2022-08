La star di Grease Olivia Newton-John è morta a 73 anni

Olivia Newton-John, protagonista di Grease insieme a John Travolta, è morta questo lunedì, all'età di 73 anni. Lo ha comunicato il marito, John Easterling, precisando che l'attrice e cantante australiana di origine britannica si è spenta "serenamente circondata dai suoi cari nel suo ranch in Southern California".

Una fonte vicina alla Newton-John ha detto al sito di gossip americano TMZ:"Dopo una lotta di 30 anni contro il cancro, ha perso la sua battaglia contro il tumore al seno metastatico".

Olivia raggiunse il successo come cantante all'inizio degli anni '70, con canzoni come "If Not for You" e "Let Me Be There". Nel 1978 la sua fama diventò mondiale, quando interpretò l'indimenticabile Sandy Olsson in "Grease" al fianco di Travolta.

Alla cantante, vincitrice di quattro Grammy in carriera, venne diagnosticato un cancro al seno per la prima volta nel 1992.