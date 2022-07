Troppo caldo, sacerdote celebra messa in mare e la curia lo punisce

Ha usato un materassino come altare ed ecco che sulle spiaggia di Alfieri nel crotonese Don Mattia Bernasconi, vicario della pastorale per i giovani della parrocchia di San Luigi Gonzaga di Milano, ha deciso di celebrare la messa letteralmente in mezzo al mare. Il sacerdote e i suoi ragazzi, alcuni scout, si erano recati sul lido per partecipare a un campo della legalità di Libera, l'associazione di promozione sociale presieduta da don Luigi Ciotti.

"Avevamo scelto la pineta di un campeggio" – ha spiegato Bernasconi a Crotone News – "ma era occupata. Faceva molto caldo e così ci siamo detti: perché non fare messa in acqua?"

Alla Curia crotonese però, l’iniziativa non è piaciuta per niente. E con una nota, pur sottolineando "tutta la bellezza e la serietà dell'esperienza vissuta da questi giovani", che in Calabria hanno partecipato ad un campo della legalità di Libera, ha ricordato al sacerdote che li ha accompagnati: "la celebrazione eucaristica, e in generale la celebrazione dei sacramenti, possiede un suo linguaggio particolare che è giusto rispettare e valorizzare, senza rinunciarvi con troppa superficialità”.

Stupito della ramanzina don Bernasconi. Il sacerdote ha scritto una lettera pubblica indirizzata all'arcivescovo metropolita, monsignore Mario Delpini, ai vicari episcopali, ai confratelli e a tutti i fedeli chiede scusa e auspica “che possiate comprendere le mie buone intenzioni, macchiate da troppa ingenuità, e accettare la mia sincera richiesta di perdono".