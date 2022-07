Regno Unito e Francia sono in allerta per l'ondata di caldo e devono affrontare temperature record mentre l'Europa sud-occidentale va arrosto sotto un sole cocente e finisce in fumo per la raffica di incendi boschivi che imperversano. La Gran Bretagna potrebbe toccare i 40 gradi Celsius (104 Fahrenheit) per la prima volta, come sostengono molti meteorologi. Gli scienziati ritengono il cambiamento climatico responsabile di questi eccessi.

Le affollate piscine di Londra

Con temperature cosi`alte un'allerta è in atto. I londinesi affollano le piscine cittadine per stare al fresco. Ma intanto le bizze del clima favoriscono gli incendi.sempre più frequenti e distruttivi in diversi paesi europei.

Allarme canicola in Francia

La Francia si prepara all' "apocalisse di fuoco" poiché 15 dipartimenti sono stati posti in allerta rossa. Le temperature saranno particolarmente alte lunedì, con massime anche oltre i 40°C. Si spera di riuscire a passare questo picco senza dover battere altri record, sono 15 dipartimenti messi in allerta rossa. Le misure di emergenza anche puntuali sono attive. La Croce Rossa francese manda in giro i suoi volontari. "Portiamo solo bottiglie d'acqua e qualcosa da mangiare. Siamo lì per sostenere, fare prevenzione, sensibilizzare e allertare se vediamo casi particolari": spiega una di loro.

Parziale tregua in Spagna

In Spagna, l'intensa, lunga ed estesa ondata di caldo dovrebbe diminuire dopo nove giorni di temperature massime comprese tra 39 e 45 gradi in tutta la penisola, e anche se le alte temperature daranno una piccola tregua all'inizio di questa settimana, il caldo soffocante tornerà nei prossimi giorni.