Covid: Ema valuta vaccino per gli under 4

L'agenzia europea per il farmaco ha iniziato a valutare la richiesta di estendere l'uso del vaccino Covid Pfizer ai bambini dai 6 mesi ai 4 anni.

Nel frattempo in Italia procede la campagna per la quarta dose per i soggetti fragili e gli over 60. Mentre sembra che il picco di questa ondata sia passato.

In alcuni paesi europei, come Gran Bretagna e Germania, arriva una nuova sottovariante di Omicron, la BA.2.75, che in Italia non è al momento rilevata, secondo le analisi del Ceinge, e che si è già guadagnata il nomignolo di Centaurus.

"Sia i tassi di notifica dei casi che i tassi di mortalità aumenteranno", ha dichiarato il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), citando i suoi modelli epidemiologici, e in vista dell'autunno indica l'urgenza di stabilire sistemi di sorveglianza solidi e integrati sulla pandemia.