Un aereo cargo della compagnia ucraina Meridian è esploso in volo in Grecia sabato sera intorno alle 23 vicino la città di Kavalas nel nord- ovest del Paese. Testimoni hanno raccontato di aver visto una palla di fuoco in cielo e di aver poi udito esplosioni per due ore. Le autorità greche hannno comunicato che l'aereo, un Antonov, era in volo dalla Serbia alla Giordania.

Restare in casa con le finestre chiuse

Incertezza sul numero delle vittime e soprattutto sulla natura del carico ma i media greci riferiscono di 12 tonnellate di materiali pericolosi e 8 morti. Impattati i comuni di Paggaio e Palaiochori. Filippos Anastasiadis, il sindaco di Paggaio, ha avvertito che: "A seguito di una riunione del comitato di coordinamento, e di concerto con il segretario generale della protezione civile, verrà inviato, o è stato già inviato, un SMS di allerta ai residenti dei due insediamenti di Antifilippi e Palaiochori, per avvisarli di tenere le finestre chiuse e i condizionatori spenti." Ai residenti è stato pure consigliato di restare in casa con le finestre chiuse. Sul luogo avvertito un forte odore, sono state consigliate pure le mascherine.

Lo schianto a 40 km dall'aeroporto

Tutto è successo in fretta: il pilota aveva avvertito di un problema al motore e aveva optato per un atterraggio d'emergenza all'aeroporto più vicino, quello di Kavalas, ma non ce l'ha fatta: poco dopo l'ultima comunicazione interrotto il contatto col pilota, il velivolo si è schiantato 40 km a ovest dello scalo.