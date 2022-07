Novak Djokovic ha raggiunto la sua ottava finale di Wimbledon sconfiggendo sul Centrale l'inglese Cameron Norrie in quattro set per 2-6, 6-3, 6-2, 6-4

Il 35enne tennista serbo affronterà domenica l'australiano Nick Kyrgios - qualificatosi dopo il forfait di Nadal - con l'obiettivo del quarto titolo consecutivo sull'erba londinese (sarebbe, in totale, il settimo)

In finale, Djokovic ha perso solo una volta: nel 2012, contro l'idolo di casa Andy Murray.

Per Kyrgios, a 27 anni, sarà la prima finale di un Grande Slam.

La finale femminile sarà disputata sabato tra la russa-kazaka Yelena Rybakina (numero 23 del mondo)e la tunisina Ons Jabeur (numero 2).

Commenta il giornalista sportivo Michael Kurn:

"Entrambe queste giocatrici non hanno mai raggiunto una finale di un Grande Slam prima d'ora: il loro risultato migliore era stato un quarto di finale. Per Ons Jabeur si tratta degli Australian Open del 2020, mentre per Yelena Rybakina dei quarti di finale del Roland Garros del 2021. Quindi è un match importantissimo. Ons Jabeur ha vinto il torneo su erba di Berlino e perciò ha maggiore confidenza con i campi in erba. Sarà una grande finale, chiunque la vinca conquistera il suo primo titolo del Grande Slam, quindi è un momento speciale per entrambe".

Il tabellone delle finali comprende il doppio maschile tra gli australiani Ebden-Purcell e i croati Mektic-Pavic e il doppio femminile Zhang-Mertens contro le ceche Siniakova-Krejcikova.