Elezioni legislative in Francia.

Domenica si è votato per il 1° turno.

Come previsto dai sondaggi, testa a tesa fra la maggioranza presidenziale "Ensemble" del presidente Macron e la coalizione di sinistra "Nupes", riunita attorno a Jean-Luc Melenchon.

Le ultime proiezioni:

256% per "Nupes", 25.2% per "Ensemble".

Terza posizione per il Rassemblement National di Marine Le Pen (19,1%), lontanissimi Les Republicains (13%) e "Reconquete" di Erik Zemmour (4,1%).

Ma a vincere è stato l'astensionismo-record: 52,8%, mai cosi alto per le legislative francesi. Di fatto: un francese su due non ha votato.

Le dichiarazioni

La premier Elisabeth Borne: "Questa sera, milioni di francesi hanno scelto i candidati della maggioranza presidenziale. Grazie a loro e alla nostra massiccia presenza al secondo turno, noi siamo la sola forza politica in grado di ottenere la maggioranza all'Assemblea Nazionale. Abbiamo una settimana di mobilitazione davanti a noi, una settimana per convincere, per ottenere una maggioranza forte e chiara, che ci permetterà di rispondere alle emergenze che pesano quotidianamente sui francesi e a vincere le sfide del futuro".

Jean-Luc Melenchon: "Invito il nostro popolo a votare domenica per respinge definitivamente i funesti progetti di Macron: la pensione a 65 anni, il lavoro forzato per il reddito minimo e la parte nascosta del programma, di cui non si è mai discusso: vale a dire, gli 80 miliardi del budget dello Stato che Macron conta di ritirare per tornare al deficit del 3% che ha imprudentemente previsto e comunicato alla Commissione europea".

Marine Le Pen: "Nelle circoscrizioni che vedono al secondo turno la Republique en Marche e la Nupes, invito gli elettori a non scegliere tra i distruttori dall'alto e i distruttori dal basso, a non scegliere tra chi vuole privarvi dei vostri diritti e che vi vuole privarvi dei vostri beni".

Ora, una settimana di intensa campagna elettorale.

Poi, domenica 19 giugno, il secondo turno delle legislative.

Da cui il panorama politico francese potrebbe uscire, almeno in parte, rivoluzionato.