Le manifestazioni per il Primo maggio in Europa

Una giornata di manifestazioni, cortei e slogan in tutta Europa: come da tradizione, le celebrazioni per la Giornata internazionale dei lavoratori hanno segnato il Primo maggio in molti Paesi, dall'Italia alla Francia, fino alla Russia.

Un Primo maggio per la pace

La manifestazione nazionale italiana si è svolta ad Assisi, in piazza San Francesco: una scelta non casuale visto lo slogan di quest'anno, “al lavoro per la pace“ e la richiesta di uno sforzo diplomatico per fermare la guerra in Ucraina. La città umbra è infatti nota per il messaggio di pace e fratellanza del suo santo patrono.

In piazza c'erano i tre principali sindacati italiani, Cgil (Confederazione generale italiana del lavoro), Cisl (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) e Uil (Unione Italiana del Lavoro), con i rispettivi segretari generali, Maurizio Landini, Luigi Sbarra .

Al centro della manifestazione i temi della pace, del lavoro e della crescita del Paese, dei salari e delle pensioni, della lotta alla precarietà e della sicurezza.Ma anche la richiesta di fermare la guerra, con un appello alla comunità internazionale e all'Onu per favorire il negoziato tra la Russia e l'Ucraina e ottenere il cessate il fuoco.

"Il messaggio di questo Primo maggio è innanzitutto che bisogna fermare questa guerra assurda voluta da Putin e impedire che diventi una guerra mondiale", ha affermato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

Il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra ha affrontato il tema della sicurezza sul lavoro, punto dolente nel in molti comparti lavorativi. "Sono oltre 1.300 le vittime ogni anno nelle nostre fabbriche, nei campi, sui cantieri. Non abbiamo più sangue da dare. Chiediamo al Governo di mettere in cima alle priorità un grande piano che azzeri questa conta vergognosa".

"Abbiamo incontrato il presidente Draghi che si era detto disponibile ad un confronto strutturato. Domani, però, se il Consiglio dei ministri approva il provvedimento da sei miliardi per famiglie, lavoratori e imprese e il governo non si confronta con le parti sociali, allora probabilmebte deve andare a fare un po' di ripetizioni sul metodo del dialogo sociale", le parole del segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, da Assisi: "Quello non è un confronto ma un'informativa, oserei dire che è una presa in giro".

In piazza San Giovanni a Roma, invece, si è tenuto il classico “concertone” promosso dai sindacati, che ha visto tra gli ospiti sul palco Ornella Vanoni, Marco Mengoni, Enrico Ruggeri, Clementino, Carmen Consoli, Coez, Max Pezzali, La Rappresentante di Lista, Luchè, Mace con Rkomi, Venerus, Colapesce, Gemitaiz, Joan Thiele, Mara Sattei, Mecna, Rancore, Rovere, Sinkro, Tommaso Paradiso, Fabrizio Moro, Willie Peyote, Mr. Rain, Mobrici, Psicologi, Coma_Cose e Le Vibrazioni.

Le celebrazioni nel resto d'Europa

Ha scelto di inviare una delegazione a Bruxelles l'Unione Generale del Lavoro, con un presidio di fronte al palazzo Berlaymont, che ospita la Commissione europea. "Lì vengono decise le sorti dei lavoratori italiani e dove la maggior parte delle regolamentazione vengono definite”, dice il segretario generale dell’Ugl, Paolo Capone. Insieme ai delegati italiani hanno manifestato anche colleghi dei sindacati europei che ne condividono i valori.

Grandi manifestazioni, come di consueto, in Francia: Parigi, Marsiglia, Lione, Nantes e Strasburgo sono state teatro di cortei con migliaia di persone, mentre a Rennes, in Bretagna è stata proibita una dimostrazione della sinistra radicale. Nel 2021, avevano sfilato secondo gli organizzatori gli organizzatori più di 170mila persone ed è lecito attendersi cifre simili anche quest'anno.

La Giornata internazionale dei lavoratori si celebra anche in Russia, dove la ricorrenza, carica di significato durante l'epoca sovietica, è ora ribattezzata "Giornata della primavera e del lavoro". Per molti, il Primo maggio è stata pure l'occasione di esprimere il proprio sostegno alle politiche di Vladimir Putin. A Mosca centinaia di persone hanno deposto fiori al monumento commemorativo per i caduti della seconda guerra mondiale nel Parco della Vittoria.