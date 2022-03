Accordo tra i famosi taxi gialli di New York e UBER. Per alleviare la carenza di conducenti ora sull’app del colosso del traposto low-cost si potranno prenotare anche le corse con i classici tassisti della Grande Mela.

L’intesa tra Uber e il fornitore di sistemi di tecnologia taxi “Creative Mobile Technologies” (CMT), piattaforma che include l'app per taxi Arro, verrà implementato su larga scala in estate.

"Questa è una vera vittoria per i conducenti: non devono più preoccuparsi di trovare una tariffa durante le ore non di punta o di ricevere una chiamata per tornare a Manhattan quando si trovano in periferia - ha affermato Guy Peterson, direttore dello sviluppo aziendale di Uber - E questa è una vera vittoria per chi usa l'app, che ora avrà accesso a migliaia di taxi gialli nell'app Uber".

La partnership è stata pensata per permettere ai taxi di raggiungere più clienti, in un momento in cui il rialzo dei prezzi della benzina si è aggiunto ai problemi di un settore già colpito duramente dalla pandemia di Covid-19.

La mossa è la prima di una serie di nuove partnership che Uber ha pianificato con l'obiettivo di avere tutti i taxi del mondo sulla sua piattaforma web.