Italia ancora fuori dai Mondiali di calcio, per la seconda edizione consecutiva.

A Palermo, arriva una incredibile sconfitta per gli Azzurri, battuti dalla coriacea Macedonia del Nord con un gol al 92' di Trajkovski, un bomber che in Italia (proprio a Palermo, dove ha giocato qualche anno) se lo ricordano a malapena.

Prima, qualche occasione azzurra, con Berardi e Pellegrini: poca roba. Modestia assoluta.

Finisce 0-1, restiamo (giustamente) a casa.

Finisce nei modi peggiori la "luna di miele" della squadra di Roberto Mancini con i tifosi: otto mesi fa Campioni d'Europa e ora, incredibilmente, eliminati dalla corsa ai Mondiali in Qatar, in programma per la prima volta in autunno-inverno (finale prevista per il 18 dicembre).

Una vittoria con la Macedonia del Nord, giudicata scontata, avrebbe - se non altro - spalancato le porte della finale playoff contro il Portogallo, che oggi ha liquidato in scioltezza la Turchia per 3-1.

E, invece, niente.

Per la seconda volta di fila, i Mondiali, li guarderemo in tv.

Inspiegabile trovare il motivo di una simile involuzione tecnica e morale della Nazionale Italiana, che così brillantemente si era esibita alle partite di Euro2020, giocate l'estate scorsa, fino alla vittoria finale, ai rigori, a Wembley, di fronte ai padroni di casa inglesi.

Probabilmente è l'effetto "pancia piena", o appagamento, che dir si voglia. Sicuramente è colpa del livello mediocre del calcio italiano, dove peraltro gli italiani "convocabili" faticano sempre più spesso a trovare spazio. L'Europeo era stato un bellissimo fulmine a ciel sereno, ma che ha semplicemente nascosto gli enormi problemi, anche di natura organizzativam del nostro calcio.

Fine dei sogni di gloria per Roberto Mancini. Gregorio Borgia/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Essendo i Mondiali in novembre e dicembre, almeno non dovremo rimpiangere - come invece fu nel 2018 in Russia - le belle grigliate e pizze in compagnia, ma l'umore dei tifosi Azzurri - ce ne sono tanti, anche se "vittime" dei loro stessi club di tifo - stavolta finisce molto sotto il livello di guardia. Passi per (S)ventura, ma ora anche Mancini...

Mancini, il "Golden Boy" del pallone e della panchina, quello che ci ha risollevati, quello che diceva "Andiamo in Qatar per vincere i Mondiali".

E invece...

E invece, stavolta, risollevarsi (calcisticamente parlando) sarà molto dura.