Bisogna salvarli due volte. Dalla guerra e dal cancro. Sopravvissuti alle bombe in Ucraina, venti bimbi ammalati di cancro vengono accolti negli ospedali francesi. Altri sono in arrivo. "Sono molto contenta che mia figlia sia seguita in qui, nel mio paese al momento non ci sono strutture dove questo è possibile", racconta una mamma. Centocinquanta i presidi distrutti dall'assedio russo.

Pascal Chataigner, primario di oncologia all'ospedale di Nancy, sottolinea: "Il cancro è la prima causa di malattia nei bambini che hanno compiuto un anno, ed è una malattia estremamente seria. Questi bimbi soffrono sia per la guerra sia per il trattamento sanitario: è molto importante prendersi cura di loro".

Il dramma nel dramma coinvolge 1500 bambini ucraini.