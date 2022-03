Sahara occidentale: Algeria richiama ambasciatore a Madrid

L'Algeria ha richiamato sabato il suo ambasciatore a Madrid per “consultazioni con effetto immediato” alla luce della decisione del governo spagnolo di cambiare posizione in merito alla questione del Sahara occidentale, ex colonia spagnola. Dopo aver mantenuto la neutralità tra Rabat e i separatisti saharawi del Fronte polisario, la Spagna ha definito il progetto marocchino di autonomia “la base più seria, realistica e credibile per la risoluzione del conflitto".

“Affrontiamo questo nuovo periodo con la determinazione di far fronte a sfide comuni: in particolare, vogliamo rafforzare la cooperazione nella gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo e nell'Atlantico agendo sempre in uno spirito di piena collaborazione”, ha detto il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares.

La decisione della Spagna è stata definita dai vertici del Fronte Polisario un "doppio tradimento". La Spagna archivia la sua crisi con il Marocco e la apre con l'Algeria, partner “molto affidabile” e “strategico” e principale fornitore di gas della penisola iberica.