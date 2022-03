Lunghe code nell'ultimo giorno di apertura dei Mc Donald's a Mosca e in tutta la Russia.

I russi salutano così il colosso americano del fast-food, che dopo un'iniziale titubanza - alcuni giornali inglesi hanno titolato addirittura "McShame", cioè McVergogna - ha deciso di sospendere temporaneamente tutte le proprie attività e chiudere tutti i suoi 850 ristoranti in Russia, abbandonando il Paese a causa della guerra in Ucraina, come sta facendo la maggior parte delle grandi aziende occidentali.

Dipendenti comunque pagati

Come annunciato in un comunicato, Mc Donald's continuerà comunque a pagare i suoi 62.000 dipendenti in Russia per tutta la durata di questo periodo.

Ma Mc Donald's non è la sola azienda del settore a lasciare la Russia: hanno compiuto la stessa scelta anche, ad esempio, Coca-Cola, Pepsi e Starbucks.

Le riaperture?

Nessuno può ipotizzare quando la situazione potrà tornare alla normalità.

L'orologio geopolitico è tornato indietro di decenni.

Aperture e chiusure simboliche

L'abbandono di Mc Donald's dalla Russia è carico di simbolismo.

L'inaugurazione del suo primo fast-food, il 31 gennaio 1990, a Mosca, simboleggiò l'apertura dell'Unione Sovietica all'Occidente, dopo decenni di Guerra Fredda.

Più di 30.000 persone aspettarono in coda, quel giorno a Mosca, per assaporare il vento del cambiamento, che profumava di "Big Mak" (scritto proprio con la K) e di patatine fritte...

Ora, 32 anni dopo, il retrogusto rischia di essere molto amaro, per i tanti russi ormai abituati allo stile di vita occidentale.

