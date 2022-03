Polonia, contestato Salvini: "Quella maglietta con la faccia di Putin..."

Si è chiusa senza gloria la due giorni polacca di Matteo Salvini, il leader della Lega, partito per la frontiera con l'Ucraina per dare solidarietà ai profughi. Al posto degli sfollati ha incontrato un sindaco solerte, Wojciech Bakun, primo cittadino di Przemysl, la città polacca dove arrivano i treni da Leopoli.

Il sindaco gli ha sventolato in faccia il suo filo putinismo sotto forma di maglietta col faccione dello zar.

Si tratta proprio della maglia che Salvini, in versione amico di Putin, indossò per un famoso selfie sulla piazza Rossa.

"Andiamo insieme al confine con questo regalo per far vedere a tutti cosa sta facendo il suo amico Putin al popolo ucraino" ha detto il sindaco, pure lui di destra, e Salvini, sarà pure che l'inglese non aiuta, non è riuscito a replicare.

Era il 2017 ma - già all'epoca dell'invasione della Crimea - Salvini si schierò con Putin. E contro le sanzioni.

Poi vennero le inchieste dell'Espresso sui legami Lega-Russia, Savoini e il Metropol. Ma questa è un'altra storia. Ora l'ex ministro dell'Interno, che assurse alle cronache globali per la politica dei porti chiusi, è per l'accoglienza.

Questa mattina, una volta sul posto e avvertito della presenza del sindaco, Salvini ha accettato l'invito a incontrarlo "per educazione e garbo istituzionale".

