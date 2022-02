Le prove? Ci sono davvero?

La Nato afferma di essere in possesso delle prove che le truppe russe hanno attraversato il confine ucraino verso Donetsk e Lugansk subito dopo il riconoscimento del presidente Putin delle due repubbliche autoproclamate.

Tuttavia. di fatto, la Russia era già presente in maniera non ufficiale in Ucraina, già dal 2014, grazie alla presenza dei separatisti filo-russi nel Donbass.

Sventolano le bandiere russe a Donetsk, 900.000 abitanti, storica città di minatori: la parte filo-russa della popolazione, comunque una minoranza, ha accolto con favore l'intervento del presidente Putin, ma le tensioni restano altissima nella regione, con scontri armati tra le forze ucraine e i separatisti segnalati in varie zone del Donbass.

Inna Dedushok, residente di Donetsk, è però ottimista:

"Penso che la guerra non ci sarà e che gli scontri tra le due parti si fermeranno. Certo, l'economia non si riprenderà presto. Speriamo. Noi ci crediamo. Non siamo partiti nel 2014 e nel 2015, e non andremo da nessuna parte nemmeno ora".

"Non ce ne andremo nemmeno stavolta!" Screengrab by video

L'esercito ucraino ha respinto categoricamente le accuse dei separatistii di aver bombardato aree residenziali nel Donbass.

Nel frattempo, a Kiev, la capitale dell'Ucraina, ci si sente lontani dalla prima linea. ma la guerra fa comunque paura.

Kseniya Balfy, 31 anni, la pensa così:

"Certo che abbiamo paura. E' ovvio, tutti hanno paura! Ma abbiamo deciso di restare e difendere la nostra patria".

"Difenderemo la nostra patria!" Screengrab by video

Anche per i cittadini russi che vivono a Kiev sono giorni di apprensione e di preoccupazione, non si sentono al sicuro. Mosca ha già previsto di evacuare, in tempi rapidi, il proprio personale diplomatico dalla capitale dell'Ucraina.