Nelle Filippine si gioca online per guadagnare criptovalute

7mila isole, un Pil cresciuto del 6% in un anno dopo il crollo Covid, l'economia delle Filippine è uno dei motori del sud est asiatico. Ma per il 28% dei 110 milioni di filippini si è rotta la cinghia di trasmissione: non arrivano le risorse e il reddito diseguale li blocca a meno di 100 euro (circa 5500 pesos) al mese.

A una carenza di soldi reale, in molti fanno fronte guadagnando criptovalute nel mondo virtuale. Giocando.

Giocare con animaletti virtuali per guadagnare criptovalute

Dominic Lumabi siede davanti al suo computer a Manila: gioca a Axie Infinityche gli permettere di accumulare criptovalute quotate sulle più famose piattaforme di trading.

Il gioco è disponibile come dapp, ossia un’app decentralizzata costruita sulla blockchain di Ethereum.

Per cominciare serve un piccolo capitale di rischio: i nuovi giocatori devono acquistare almeno tre axies per un costo iniziale lievitato a circa 1000 dollari negli ultimi due anni.

"Questo gioco ha iniziato a fornirci il reddito di cui abbiamo bisogno - spiega Lumabi - Sono stato in grado di pagare il mio debito sulla bolletta internet; sono riuscito a dare ai miei genitori i soldi per comprare generi alimentarie, soprattutto, sono stato in grado di pagare l'iscrizione a scuola di mia sorella e le sue tasse scolastiche".

Axie Infinity è un gioco che permette di vincere soldi sotto forma di NFT, gettoni digitali registrati su blockchain, un registro digitale che non può essere modificato.

Creato nel 2018 da Sky Mavis, una società con sede in Vietnam, il gioco è esploso nei paesi in via di sviluppo, quando il Covid-19 ha distrutto posti di lavoro e costretto molte persone a rimanere a casa.

Circa il 35% del traffico e la maggior parte dei 2,5 milioni di giocatori attivi giornalieri si trovano nelle Filippine.

Trung Nguyen, co-fondatore di Sky Mavis e creatore di Axie Infinity, sottolinea le possibilità di guadagno: "Normalmente la gente considera i giochi solo come un passatempo, ma oggi con l'aiuto della tecnologia blockchain, il gioco mette in moto una vera economia".

Trung Nguyen, co-fondatore di Sky Mavis e ideatore di Axie Infinity HANDOUT/AFP

Il guadagno, in circa due ore davanti allo schermo, è di poco meno di 200 dollari al mese: un emolumento reale, che il Fisco delle Filippine ha deciso di tassare a partire dall'agosto del 2021