Lo spettro dell'inflazione mina la ripresa dell'economia mondiale

Lo stato delle cose

Dopo anni di inflazione molto bassa, l'aumento dei prezzi ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 13 anni.

Eppure appena alcuni mesi fa ci sono stati alcuni segnali. Oggi, l'inflazione fa i titoli dei giornali e preoccupa tutto il mondo poiché gennaio ha stabilito un nuovo record, anche nell'Eurozona.

L'inflazione mostra un aumento del livello dei prezzi dei beni e servizi che le famiglie acquistano. I prezzi al consumo nell'eurozona sono aumentati del 5,1% a gennaio secondo gli ultimi dati della BCE e non si aspetta un rallentamento.

Quali sono le cause

I prezzi elevati sono stati prodotti principalmente dall'energia e in secondo luogo dall'aumento delle materie prime. I prezzi dell'energia nell'Eurozona sono aumentati del 28,6%, un aumento record rispetto all'anno precedente a gennaio, mentre la crescita del costo del cibo non trasformato è accelerata fino al 5,2%.

I prezzi dei servizi hanno continuato a crescere del 2,4 per cento mentre la crescita dei prezzi dei beni è rallentata al 2,3 per cento. I cambiamenti legati alla pandemia possono spiegare molte cose. Le economie europee hanno ricominciato a lavorare con l'abolizione di sempre più restrizioni.

Le persone hanno ricominciato a viaggiare e andare al ristorante, comprano di più, spendono parte dei soldi che non potevano spendere durante il lockdown, ma la logistica non si muove allo stesso ritmo.

Le aziende hanno difficoltà a tenere il passo con la domanda in rapido aumento mentre si ricostruiscono le catene di approvvigionamento gravemente colpite dalla pandemia.

La carenza di container marittimi significa che il trasporto di merci è diventato più difficile e più costoso. Più a lungo persistono tali difficoltà, più è probabile che le aziende trasferiscano questi costi sui propri clienti sotto forma di prezzi più elevati.

Anche petrolio, gas ed elettricità sono diventati più costosi in tutto il mondo.

I prezzi dell'energia sono aumentati poiché la produzione di petrolio e gas è in ritardo rispetto al ritorno della domanda dopo la pandemia.

Secondo la Banca centrale europea, poiché gran parte dei costi delle imprese e delle persone sono legati all'energia, il prezzo del petrolio, del gas e dell'elettricità è molto importante per l'inflazione complessiva: metà del recente aumento dell'inflazione è dovuto all'aumento dei prezzi dell'energia.

Quanto potrebbe durare

La Commissione europea ha dichiarato giovedì che le pressioni inflazionistiche dovrebbero diminuire il prossimo anno.

"Dopo aver raggiunto un tasso record del 4,6% nel quarto trimestre dello scorso anno, l'inflazione nell'area dell'euro dovrebbe raggiungere il picco del 4,8% nel primo trimestre del 2022 e rimanere al di sopra del 3% fino al terzo trimestre dell'anno". Questo la ha scritto la commissione in una nota.

"Mentre le pressioni derivanti dai vincoli di fornitura e dai prezzi elevati dell'energia svaniscono, l'inflazione dovrebbe scendere al 2,1% nell'ultimo trimestre dell'anno, prima di scendere al di sotto dell'obiettivo del 2% della Banca centrale europea per tutto il 2023", ha aggiunto l'istituto.

L'incertezza rimane alta poiché le prospettive economiche complessive dell'Europa dipendono anche dalle tensioni geopolitiche tra Ucraina e Russia, e dall'evoluzione della pandemia nel mondo.

Thomas Wieser, economista austro-americano che ha ricoperto il ruolo di Presidente dell'Eurogroup Working Group anche durante gli anni difficili della crisi finanziaria, ha spiegato a Euronews che è davvero complesso prevedere quando l'inflazione scenderà davvero al di sotto degli obiettivi della BCE.

Così Wieser: “Non lo sappiamo. La nostra situazione è migliore che nel Regno Unito o negli Stati Uniti, dove soprattutto le fonti di inflazione statunitensi sono parzialmente diverse da quelle che abbiamo nell'area dell'euro, soprattutto perché lo stimolo fiscale oltre a un'economia già in forte crescita è stato molto, molto più elevato lì rispetto a quanto fatto in Europa. In secondo luogo, non abbiamo la più pallida idea di quando i problemi della catena di approvvigionamento inizieranno a risolversi da soli. Ci sono ragioni per sperare che nella seconda metà dell'anno andrà molto meglio. E in terzo luogo, il riequilibrio della domanda tra beni e servizi nella nostra economia inizierà a riprendersi solo quando la stragrande maggioranza delle restrizioni, comprese le restrizioni di viaggio, sarà revocata. Ancora una volta, possiamo essere ottimisti per la seconda metà dell'anno, ma nessuno lo sa. E in quarto luogo, non sappiamo fino a che punto si possa sviluppare una spirale di prezzi e salari autosufficienti. Se queste cose andranno bene, penso che abbiamo motivo di essere ottimisti sul fatto che l'inflazione raggiungerà il picco molto presto, che anzi tornerà più vicino all'obiettivo della Banca centrale europea”.

Come affrontare questa situazione?

Riferendosi ai crescenti rischi di inflazione, la presidente della BCE, Christine Lagarde, all'inizio di questo mese, non ha escluso un aumento dei tassi di interesse più avanti nel 2022 e ha affermato che una riunione del 10 marzo sarà cruciale per decidere quanto velocemente la banca centrale porrà fine al suo acquisto di obbligazioni a lungo termine come supporto della crisi pandemica per l'economia.

"Se l'inflazione dovesse continuare, penso che ci siano ragioni per ritirare lo stimolo abbastanza presto nel corso del 2022", ha affermato Thomas Wieser, aggiungendo che "l'inflazione è negativa per coloro che sono risparmiatori. L'inflazione è negativa per coloro che hanno redditi nominali fissi o abbastanza stabili, e questo include molte persone con piani pensionistici e così via.

L'alto grado di inflazione è sempre negativo. Non è solo la banca centrale a dover tenere a freno o prevenire un inasprimento dei livelli di inflazione odierni. Lo devono fare anche parti del settore delle imprese che guardano all'aumento dei prezzi, ad esempio lo devono fare i sindacati quando discutono di salari negoziati. Questo fa parte della composizione delle politiche europee e delle politiche commerciali”.

Poiché però sono le famiglie più povere ad essere più colpite, Guntram Wolff, direttore del think tank Bruegel con sede a Bruxelles, ha detto a Euronews che sono necessarie misure più coraggiose da parte dei responsabili politici. “Ciò che i politici possono fare è, ovviamente, dare sostegno a queste famiglie. Direi che il sostegno non dovrebbe consistere in una riduzione dell'imposta sul valore aggiunto sull'energia, ma piuttosto in un trasferimento definitivo in modo che abbiano un potere d'acquisto in più. Ma vogliamo comunque che il segnale del prezzo funzioni, quindi vogliamo che le famiglie, in un certo senso, cerchino di essere consapevoli del proprio consumo energetico e reagiscano al segnale del prezzo. Ma credo che siano necessari aiuti per le famiglie meno abbienti".

Mentre gli esperti stanno monitorando la situazione in Europa e nel mondo, è abbastanza chiaro che poiché la pandemia non ha colpito tutti i paesi allo stesso modo, questo vale anche per l'inflazione. Il dibattito su come procedere verso l'era post-pandemia non sarà facile ed è appena iniziato con un'ombra di minacce geopolitiche e finanziarie che aleggiano intorno.