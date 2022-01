Una nuova legge contro le molestie sessuali, in Olanda,dovrebbe entrare in vigore entro il 2024 ma sabato è stata organizzata una manifestazione per chiedere di accorciare i tempi di attuazione sull'onda emotiva di un programma You tube che ha portato alla luce un caso clamoroso di abusi consumati nell'ambito della trasmissione televisiva The Voice of Holland.

Mandy Sleijpen, attivista della fondazione "Wij zijn M" spiega i motivi della protesta:

"Abbiamo bisogno di cambiare per fermare il victim-blaming. Dobbiamo essere consapevoli che questo accade ogni giorno, ai bambini, agli uomini e alle donne. Inoltre, la proposta della nuova legge deve essere anticipata. Ora è prevista per il 2024, ma è molto importante che sia anticipata".

L'iter però è ancora lungo. Il Consiglio di Stato deve ancora esprimersi sulla legge che poi, in seconda battuta dovrà passare al vaglio del parlamento. Il governo promette comunque di fare il possibile per cercare di correre ai ripari per colmare questo vuoto normativo.

Un altro 'Me Too'

Intanto le indiscrezioni sulla trasmissione stanno aprendo un vero e proprio vaso di Pandora. In molti si sono fatti coraggio e hanno cominciato a segnalare episodi simili non necessariamente connessi ma il movimento è stato notevolmente accelerato proprio dal clamore di questi giorni, un po' come accadde con il movimento 'Me too'. L'inchiesta sul programma televisivo incriminato si allarga a macchia d'olio tra le prime ammissioni e le smentite degli accusati, che al momento sono un coach e un membro dello staff.