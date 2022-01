EU al fianco della Lituania nella disputa contro la Cina

La UE ha citato in giudizio la Cina presso l'OMC per aver preso di mira merci dalla Lituania a causa delle relazioni di Vilnius con Taiwan. Bruxelles afferma che la Cina si sta impegnando in "pratiche discriminatorie" contro la Lituania rifiutandosi di importare merci dallo stato membro dell'UE.

Secondo quanto riferito, Pechino rifiuta anche alcune importazioni da paesi come Germania, Svezia e Finlandia dove le merci contengono componenti fabbricati in Lituania.

"L'avvio di un caso in seno all'OMC (Organizzazione Mondiale per il Commercio) non è un passo che prendiamo alla leggera. Tuttavia, dopo i ripetuti tentativi falliti di risolvere la questione a livello bilaterale, non vediamo altra via da seguire se non quella di richiedere consultazioni con la Cina per la risoluzione delle controversie in seno all'OMC. L'UE è determinata ad agire all'unisono e agire rapidamente contro le misure che violano le regole dell'OMC, che minacciano l'integrità del nostro mercato unico. Stiamo parallelamente portando avanti i nostri sforzi diplomatici per ridurre la situazione", ha affermato il vicepresidente dell'UE e commissario per il commercio Valdis Dombrovskis.

Com'è iniziata?

Lo scorso novembre, Taiwan ha aperto un'ambasciata de facto a Vilnius con il proprio nome, che ha innescato una risposta furiosa da parte di Pechino che lo ha descritto come un "atto estremamente eclatante". Il governo cinese ha ritirato il suo ambasciatore a Vilnius.

La UE ha accumulato "prove provate" che darebbero a Bruxelles la fiducia di poter vincere la causa presso l'OMC.

In sostanza, deve dimostrare che la diffusa diteggiatura delle merci lituane da parte delle società cinesi e dell'amministrazione doganale è attribuibile alla politica del governo imposta da Pechino.

Bruxelles ha sostenuto Vilnius durante tutta la controversia e l'azione presso l'OMC è intrapresa con il consenso unanime di tutti gli Stati membri.

"Tutti gli Stati membri hanno dato un sostegno unanime: c'è la convinzione che questa non sia solo una disputa tra Cina e Lituania, ma della Cina contro il mercato unico europeo.

"È possibile che altri paesi possano essere messi all'indice in futuro, quindi si tratta di "difendere il mercato unico e chi sarà il prossimo", ha detto una fonte della UE a Euronews.

"Stiamo costruendo un caso, ma questa è probabilmente la punta dell'iceberg perché le aziende non si faranno avanti. Hanno ancora la speranza di fare affari in futuro e temono ritorsioni", ha detto a Euronews una fonte europea.

Le implicazioni delle esportazioni della UE

Le misure hanno comportato un calo del 91% delle importazioni in Cina dalla Lituania sulla base dei dati del dicembre 2020 e dicembre 2021.

Fra le prove che Bruxelles indicherà per sostenere la sua tesi, l'impossibilità per gli esportatori lituani di elaborare le merci durante il processo amministrativo.

Il problema più frequente segnalato proviene da un elemento tecnico in cui viene visualizzato un messaggio di errore.

IGli esportatori affermano di non poter più selezionare "Lituania" sul sito Web della dogana per lo sdoganamento o di non poter inserire informazioni se provengono da una società lituana.

In altri casi, le società di importazione ed esportazione cinesi hanno semplicemente annullato gli ordini ai fornitori lituani.

Sia Vilnius che Bruxelles, attraverso vari uffici della Direzione Generale, hanno tentato approcci bilaterali con Pechino sulla questione. La Cina nega che esista una tale politica.

Funzionari cinesi dicono alle loro controparti europee che i problemi, sebbene legati esclusivamente alle merci lituane, sono il risultato di "difficoltà tecniche".

Sebbene alcune fonti abbiano anche ammesso che la questione derivi da una presa di posizione politica, la decisione di boicottare la Lituania è stata presa dalle stesse società, in un atto di patriottismo e non come risultato dell'influenza del governo.

"Questa è una vergogna", dice l'ex capo dell'OMC Pascal Lamy

"Tutto ciò è simile alla decisione presa dall'Australia nel 2020, quando Canberra ha alzato la testa sul tema della trasparenza attorno al virus Covid. Anche lì i cinesi hanno fatto lo stesso, vietando il vino australiano ecc.", dice Lamy a Euronews.

"È stata una misura commerciale decisa dalla Cina, ma non esiste un terreno commerciale per farlo, è l'armamento politico del commercio", afferma Lamy.

"La vera chiave della questione e come l'UE possa vincere la causa. L'OMC deve però decidere che questa è una decisione del governo cinese".

"Se l'UE vincerà la causa - e probabilmente lo farà - la Cina dovrà rimuovere la misura", o l'UE può imporre misure di ritorsione come i dazi, afferma Lamy.

Egli è anche d'accordo con il calcolo di Bruxelles secondo cui l'UE vincerà la causa e la questione potrà essere risolta con successo, anche se ci vorranno oltre 18 mesi per concluderla.

“La Cina è tra i membri dell'OMC; l'Organizzazione è molto importante per la Cina”, afferma Lamy.

lui sottolinea che uno stato può adottare determinate misure commerciali per motivi di sicurezza nazionale, ma che sarebbe "molto esagerato" per la Cina sostenere che la Lituania rappresenti una minaccia per la Cina.

Bruxelles non aveva scelta

“Il sistema cinese è molto più statalista: è difficile distinguere cosa sia e cosa non sia privato” afferma Holger Hestermeyer professore di diritto internazionale e della UE.

“i cinesi difendono con forza la politica di One China. La Cina unica e anche Taiwan ne fa parte. Se i cinesi pensano che ciò riguardi la politica One China, allora penso che sia meno probabile che rispettino la sentenza dell'OMC.

"Ciô dimostra anche che il sistema multilaterale si trova su un terreno instabile", afferma.

Bruxelles non sembra aver avuto altra scelta che accettare lo scontro in quanto non ha una via alternativa oltre all'OMC. Inoltre, l'Ue non può permettere una simile mossa della Cina “senza reagire; deve proteggere i suoi membri. E il sistema basato sulle regole”.