Stop al tour mondiale per problemi di salute. Celine Dion ha cancellato tutte le date dei suoi concerti in Nord America. Secondo il suo staff la cantante canadese dovrà sottoporsi a delle cure per i “gravi e persistenti spasmi muscolari” che le impediscono di esibirsi sul palco.

Lo scorso ottobre la pop star aveva annunciato una pausa dalle scene fino a febbraio sottolineando che per i forti dolori non riusciva più a muovere e ad alzarsi dal letto. Al momento restano confermati i concerti europei, il primo dei quali è in programma a Birmingham, in Inghilterra, il 25 maggio.

Il messaggio di Celine Dion

Oltre alle informazioni pratiche sui rimborsi Celine Dion ha anche rilasciato una dichiarazione: "Speravo davvero che sarei guarita nel frattempo, ma suppongo di dover solo essere più paziente e seguire il regime che i miei medici stanno prescrivendo. Dietro ai nostri spettacoli c'è molta organizzazione e preparazione, quindi dobbiamo prendere decisioni oggi che influenzeranno i piani per i due mesi successivi – dice la cantante, spiegando perché a gennaio deve già cancellare il tour per i mesi successivi -. Sarò contenta di tornare in piena salute, così come tutti noi riusciremo a superare questa pandemia, e non vedo l'ora di tornare di nuovo sul palco. Nel frattempo, sono stata molto toccata da tutte le parole di incoraggiamento che tante persone mi hanno inviato tramite i social media. Sento il vostro amore e il vostri sostegno e questo significa tutti per me".