Dopo oltre 50 anni di successi mondiali la rock band si prepara ad abbandonare la scena musicale

Gli Aerosmith lanciano il loro ultimo tour quello dell’addio. Dopo oltre 50 anni di successi mondiali la rock bandi si prepara ad abbandonare la scena musicale. Peace Out, questo il nome dell’ultimo tour di 40 date del gruppo, capitanato da **Steven Tyler,**prenderà il via il 2 settembre a Filadelfia. Ultima tappa Montreal il 26 gennaio 2024. ' previsto un concerto di Capodanno a Boston, città natale della band nel 1970.

L’annuncio agli oltre 100 milioni di fans è stato dato anche sul loro profilo Instagram. "Non è un addio, è un Peace out! - ha detto la band in una dichiarazione -. Preparatevi a venire da questa parte (nella lingua originale usano la frase Walk This Way, dal titolo del singolo del 1975, ndr), vi aspetta il miglior spettacolo della nostra vita".

Ogni concerto celebrerà "i cinque decenni di successi rivoluzionari degli Aerosmith. Al momento non si ha notizia se il tour approderà anche in Europa.

Non tutti i componenti originali della band formatasi a Boston negli anni '70 andranno in tour. Ci saranno il frontman Steven Tyler, il primo chitarrista Joe Perry, il chitarrista Brad Whitford e il bassista Tom Hamilton. Il batterista Joey Kramer ha deciso invece di non partecipare.

Dopo decenni di successi come "Dream On", "Walk This Way" e "I Don't Want To Miss A Thing", e poi “Love in an Elevator”, “Crazy” e “Cryin” per la band statunitense è “giunto il momento dei bilanci”. "Penso che sia giunto il momento", ha detto Perry sottolineando come tutti i membri degli Aerosmith - Perry insieme al frontman Steven Tyler, il bassista Tom Hamilton, il batterista Joey Kramer e il chitarrista Brad Whitford - abbiano superato i 70 anni.

Gli Aerosmith sono entrati nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2001, in oltre 50 anni di carriera hanno venduto 150 milioni di album e vinto quattro Grammy, gli Oscar della musica.