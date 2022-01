Venezia a numero chiuso. Si entrerà passando dai tornelli

Venezia si prepara al numero chiuso e introduce un ticket di cinque euro per chi voglia visitarne il centro. Un museo a cielo aperto, e per entrare servirà passare attraverso i tornelli. "Penso che questo aiuterà a proteggere la città di Venezia. Inondazioni di turisti non possono venire....", dice una abitante.

Con più di 250.000 abitanti, Venezia riceve una media di 100.000 visitatori al giorno. Simone Venturini, assessore al Turismo: "L'obiettivo è quello di scoraggiare il turismo di un giorno, il turismo mordi e fuggi, che arriva in un giorno e riparte nello stesso giorno, affaticando e stressando la città, e favorire invece un turismo più lento".

Ma il nuovo sistema digitale voluto dal sindaco di centrodestra Brugnaro non si limita a tenere fuori da calle e fondamenta le folle in eccesso. Grazie allle camere di sorveglianza e al riconoscimento facciale, gli agenti della sala operativa della polizia municipale possono anche sapere in ogni momento quante siano e chi siano le persone in giro a ogni istante di tempo. "Se inserisco i dati in forma aggregata e anonima, possiamo vedere esattamente chi sono queste persone: 977 stranieri, 800 italiani, di cui 135 residenti e 139 pendolari", rivela

Maria Teresa Maniero, vicecomandante della polizia municipale.

Le nuove misure aumentano le soglie di sicurezza, ma avvicinano sempre più la Serenissima ad una sorta di parco divertimenti, il cui biglietto d'ingresso è destinato a costare sempre piu caro.