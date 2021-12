20 mesi di carcere. E’ la condanna inflitta al capitano del cargo giapponese Mv Wakashio che nel luglio del 2020 si incagliò su una barriera corallina nella costa sud-orientale dell'isola di Mauritius. Un incidente che aveva provocato la fuoriuscita di circa 4.000 tonnellate di petrolio e aveva causato il peggior disastro ambientale nell'Oceano indiano.

La nave partita da Singapore e diretta in Brasile aveva a bordo 3.800 tonnellate di olio combustibile e 200 tonnellate di diesel. Dopo essersi arenata per delle manovre errate danneggiò in modo irreversibile i fragili ecosistemi marittimi dell’area.

Il giudice del Tribunale ha confermato la stessa pena anche al primo ufficiale. Il magistrato Ida Dookhy Rambarrun ha affermato che il capitano e il primo ufficiale – Sunil Kumar Nandeshwar e Hitihanillage Subhoda Janendra Tilakaratna – sono stati giudicati colpevoli di aver “messo in pericolo la navigazione sicura” e di non aver “svolto come avrebbero dovuto i loro doveri di navigazione” La corte ha preso in considerazione il fatto che entrambi gli imputati si erano dichiarati colpevoli, ammettendo di aver bevuto durante una festa a bordo della nave.

Durante le operazioni di salvataggio e di bonifica persero la vita tre marinai. In quei giorni migliaia di volontari con stivali di gomma e tute speciali si misero al lavoro per cercare di ripulire le rocce e contenere la marea nera.