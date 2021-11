Unione Europea e Regno Unito sono bloccati nei colloqui post-Brexit che, se lasciati irrisolti, potrebbero portare a una guerra commerciale totale. Nel mezzo di questa lotta ci sono le imprese dell'Irlanda del Nord.

Il settore agricolo è solo uno di questi settori, un esempio che spiega come, una guerra commerciale, sia una situazione in cui tutti hanno perso.

Così Victor Chestnutt, capo dell'Unione degli agricoltori dell'Ulster: "Non vedo nessun vincitore in una guerra commerciale. Questo non vuol dire che non potrebbe accadere, ma avrei una visione molto ristretta se ci fosse una guerra commerciale. Se trattassi l'agricoltura o qualsiasi altra industria come pedine in un gioco più grande. Penso che sarebbe qualcosa di totalmente sbagliato. Non credo che ai consumatori questo piacerebbe".

La Gran Bretagna sta minacciando di sospendere il protocollo dell'Irlanda del Nord, la parte dell'accordo sulla Brexit che consente all'Irlanda del Nord di rimanere nel mercato unico delle merci dell'UE.

Afferma che il protocollo ha gravato sulle imprese del Regno Unito con più scartoffie quando si spostano merci tra la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord. Bruxelles dice che risponderebbe con sanzioni commerciali se i britannici sospendessero l'accordo, ma per molte aziende nordirlandesi, la posizione del loro paese rappresenta un'enorme opportunità.

Seamus Leheny Policy Manager, Logistics UK: “Abbiamo avuto incontri regolari con il governo canadese, con il governo degli Stati Uniti. Hanno detto che l'Irlanda del Nord ha un grande potenziale in quanto ha un doppio accesso all'UE e al Regno Unito è unica al mondo per questo. Per questo come imprenditori non abbiamo detto al governo di bttare a mare il protocollo dell'Irlanda del Nord, invochiamo l'articolo 16, raggiungiamo un risultato concordato con l'UE e facciamolo funzionare".

L'Irlanda del Nord sta emergendo da decenni di abbandono e da un conflitto di 30 anni che si è concluso con l'Accordo di pace del Venerdì Santo. Il protocollo dovrebbe proteggerla garantendo che non vi siano confini rigidi tra il nord e il sud. Tuttavia, molti nella comunità unionista sentono che questa nuova relazione commerciale incide sulla loro identità britannica. Di conseguenza, c'è stata una fiammata nelle tensioni settarie.

Dice Winston Irvine, portavoce della comunità lealista: “Le persone hanno adottato misure drastiche per mostrare la loro frustrazione e la loro rabbia nei confronti del Protocollo dell'Irlanda del Nord. Non credo sia la strada giusta da percorrere. Penso che abbiamo visto come finisce questa storia. La fine non è bella quando ci sono persone che portano armi da fuoco per le strade dell'Irlanda del Nord. Sappiamo che questo non produce buoni risultati.

Nel frattempo il governo del Regno Unito chiede che il ruolo della Corte di giustizia europea arbitro del diritto europeo sia rimosso dal protocollo, cosa che Bruxelles dice è impossibile. I sondaggi affermano che non è una grande preoccupazione per le persone. Ma mentre l'UE e il Regno Unito cercano di riconciliare le loro divergenze, le imprese nordirlandesi continueranno a commerciare durante l'incertezza.