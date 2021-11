Mentre l'Europa è alle prese con una quarta ondata di Covid in rapido sviluppo, la situazione al confine orientale con la Bielorussia rimane difficile. All'inizio di questa settimana, ci sono state scene di violenza: le forze polacche hanno sparato gas lacrimogeni e dispiegato cannoni ad acqua contro i migranti che lanciavano pietre e cercavano di attraversare il confine. Giovedì sono stati arrestati circa 100 migranti che stavano tentando di varcare il confine durante la notte.

Varsavia ha accusato Minsk di aver scientemente danneggiato la difesa di filo spinato in modo che i migranti potessero passare Ciò ha solo rafforzato l'opinione diffusa nell'UE secondo cui l'uomo forte della Bielorussia Alexander Lukashenko sta usando i migranti per calcolo politico.

Così Jean-Yves Le Drian, ministro degli Esteri francese: "È un traffico di esseri umani su larga scala. È inaccettabile, insopportabile. Lukashenko organizza traffici migratori. Lukashenko usa le rotte migratorie un'arma. Lukashenko manipola le rotte migratorie".

Questa settimana la diplomazia ha cercato di allentare la tensione. È stata la cancelliera tedesca ad interim Angela Merkel ad avere conversazioni telefoniche con Lukashenko due volte in pochi giorni.

A seguito di questi colloqui, Lukashenko è sembrato indicare che fosse disposto a disinnescare la crisi che egli ha contribuito a creare.

Ha detto Alexander Lukashenko, presidente della Bielorussia: "Abbiamo convenuto che questa escalation non è nell'interesse di nessuno, né dell'UE né della Bielorussia e non possiamo permettere che questa escalation continui fino al punto di uno scontro violento".

Eppure, Polonia, Estonia e Lituania si sono mostrate scontente dell'iniziativa della Merkel, si sono sentite emarginate e scavalcate.

Così Gabrielius Landsbergis, ministro degli esteri lituano: “Oggi siamo in una situazione in cui, a quanto pare, c'è una linea separata sui negoziati in corso con un dittatore, un presidente illegittimo. Penso che sia un momento triste per l'Europa”. Il presidente della commissione per gli affari esteri del parlamento estone ha persino suggerito che, scavalcando la Polonia, la Merkel abbia agito per la soddisfazione di Vladimir Putin.

Per molti, il presidente russo è la chiave di tutto.

Abbiamo avuto la possibilità di parlare del coinvolgimento russo con qualcuno il cui compito era tenere d'occhio Putin. Abbiamo parlato con Anders Fogh Rasmussen, presidente della società di consulenza Rasmussen Global ed ex segretario generale della NATO ed ex primo ministro danese.

Euronews: Parliamo prima del dramma al confine bielorusso. Vede la Russia come la vera mente dietro questa crisi?

Anders Fogh Rasmussen: Assolutamente. Penso che Lukashenko, il presidente Lukashenko, sia un burattino. Il presidente Putin è la mente. E penso che sia chiaro che Putin sostenga tutto ciò che può creare disordine nell'UE e nella NATO.

Euronews: Stiamo anche assistendo a una grande concentrazione militare russo vicino al confine ucraino. Si tratta di una semplice provocazione o pensa che ci sia un vero rischio di invasione russa?

Anders Fogh Rasmussen: Questa concentrazione di forze militari lungo il confine ucraino è un rischio evidente. C'è anche un chiaro rischio che la crisi dei migranti in Bielorussia sia usata come cortina fumogena per l'aggressione militare contro l'Ucraina. Tutto sommato, se si prende la crisi dei migranti in Bielorussia, la concentrazione militare lungo il confine ucraino, l'aumento dei prezzi del gas avviato anche dalla Russia, tutti questi elementi servono al solo scopo di creare instabilità e disordine.

Euronews: Lei è un osservatore esperto del Cremlino - perché la Russia sta facendo questo e perché ora?

Anders Fogh Rasmussen: La Russia sta facendo tutto questo perché l'obiettivo finale è provocare una divisione, forse una dissoluzione della NATO e dell'Unione Europea. E lo fanno proprio ora per mettere alla prova la determinazione dell'Europa, anche alla luce dei negoziati governativi in corso a Berlino. Putin sa benissimo che il Partito dei Verdi otterrà una posizione chiave nel nuovo governo tedesco, ei Verdi hanno preso una posizione molto ferma contro la Russia, contro la Cina. E per mettere alla prova la nostra determinazione, Putin sta avviando proprio adesso tutte quelle iniziative di destabilizzazione più profonde.

Euronews: Non voglio che Lei sia indiscreto, ma che consiglio darebbe ai suoi clienti in questi giorni quando hanno a che fare con la Russia?

Anders Fogh Rasmussen: Beh, dovrei essere onesto e dire loro che finché l'attuale regime sotto la guida del presidente Putin è al potere al Cremlino, non penso che la Russia sia un paese sicuro e stabile con cui fare affari.

Con l'Europa - e il mondo - che lottano per contenere le crisi che colpiscono le nostre vite, abbiamo davvero bisogno di supereroi che ci aiutino, lo dicono i bambini.

Ecco perché una clinica pediatrica a Pristina, in Kosovo, ha assunto personaggi come Superman, Batman e Wonderwoman bussano alle finestre per rallegrare la giornata dei bambini malati di cancro.

Più di una dozzina di alpinisti hanno partecipato a un'iniziativa per raccogliere fondi per i malati di cancro infantile.

I supereroi sono importanti per i bambini, perché possono dare loro speranza dove il mondo normale li ha delusi.