Commissione europea, dibattito su come riformare le regole fiscali

La Commissione europea ha aperto un dibattito su come riformare le regole fiscali dell'Unione per far fronte a un'impennata del debito pubblico indotta dalla pandemia.

Dopo aver raccolto tutte le opinioni su cosa dovrebbe essere "sistemato", fornirà poi una guida nel primo trimestre del 2022.

"Nel complesso - dice Valdis Dombrovskis, vice presidente della Commissione europea -

il quadro di bilancio dell'Unione ha funzionato bene: ha contribuito a tenere sotto controllo le finanze pubbliche, in particolare la soglia del disavanzo del 3%, diventata un metro per evitare disavanzi eccessivi.

E si è dimostrata una certa flessibilità delle regole durante la pandemia: ma guardando il tutto con gli occhi di oggi, le debolezze che abbiamo individuato quasi due anni fa sono solo diventate più rilevanti".

Tuttavia, le vecchie divisioni tra Sud e Nord sono già tornate d'attualità e l'intesa non è facile da trovare.

Le riduzioni annuali del debito richieste dalle norme attuali non sono realistiche per Paesi con debito pubblico pari al 160% del prodotto interno lordo come l'Italia, o più del 200% come la Grecia.

"I Paesi del Sud Europa hanno alti livelli di indebitamento - dice Zsolt Darvas, analista economico all'Istituto Bruegel - alcuni di loro potrebbero essere vicini ad una situazione di rischio, soprattutto dopo che la Banca centrale europea porrà fine all'allentamento quantitativo, perché a quel punto i tassi di interesse potrebbero salire.

Abbiamo fatto alcuni calcoli e trovato che alcuni Paesi dell'Europa meridionale avrebbero bisogno di un enorme aggiustamento fiscale, nell'ordine del 5-6% del PIL, il che è semplicemente inconcepibile, è impossibile che quei Paesi possano farlo.

Quindi, questa particolare regola di riduzione del debito verrà violata da molti, molti Paesi".

Solo Danimarca, Lussemburgo e Svezia non hanno bisogno di effettuare alcun aggiustamento fiscale, in quanto il loro debito è molto basso, ma non è così per gli altri.

Alla fine, torneranno di moda i programmi di austerity?

"Quasi tutti gli altri Paesi dell'Unione europea dovranno effettuare un aggiustamento fiscale - ribadisce Darvas - ora il punto principale è la velocità di tale aggiustamento.

Raccomando e spero anche che la Commissione europea abbia imparato la lezione dalla crisi precedente, dalla crisi finanziaria globale e da quella dell'euro: il consolidamento fiscale troppo rapido può minare la ripresa".