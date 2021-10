Un venerdì in famiglia... Addams - il debutto horror

Nell'epoca horror della pandemia, niente di meglio della famiglia Addams per rilassarsi un po': a Peschiera Borromeo torna in scena lo spettacolo che debuttò a Broadway nel 2010, con gli allievi della Scuola del Musical che fanno così il loro debutto nel mondo professionistico.

La Famiglia Addams - Scuola del Musical Giulia Marangoni

Chi ricorda la serie TV troverà nel musical qualche piccola anomalia, a partire dal fatto che Mercoledì (Elena Idini) è perdutamente innamorata di un normalissimo vicino di casa, cosa che non si rivelerà facilmente gestibile. Gli altri personaggi, a partire da Morticia (Chiara Vergassola) e Gomez (Enrico Cava), lo zio Fester (Gabriele Maimone) e... si, c'è anche Mano, sono quelli che erano, solo un po' sovraccaricati, come si conviene in un musical.

La famiglia Addams - Scuola del Musical Foto: Giulia Marangoni

E se la vicenda ruota intorno a Mercoledì, non sarà un caso il debutto di venerdì (il nome completo del personaggio creato nel 1940 da Charles Addams era Wednesday Friday Addams, cioè Mercoledì Venerdì, forse perché non si dicesse che le mancava un venerdì).

Debutto quindi venerdì 1 ottobre e replica sabato 2. E ammettiamolo pure, è semplicemente il fine settimana. Ma cade bene. E poi andare in scena di mercoledì è più complicato.

La famiglia Addams - Scuola del Musical Giulia Marangoni

L'istituto milanese diretto da Alice Mistroni è riuscito a portare in scena uno spettacolo frizzante e ben eseguito, ed è già una buona notizia di questi tempi. L'altra buona notizia è che si tratta dell'esordio di giovani neo-professionisti, ben diretti da un gruppo di artisti di caratura internazionale, ma pur sempre giovani che avrebbero potuto farsi prendere dalla paura. E invece hanno fatto la scelta migliore per divertire: si sono divertiti. E non è la cosa più semplice, con lo stress dell'esordio in un anno ancora pandemico.

NB oltre ai personaggi citati, in scena anche: Alessio Benocci (Pugsley), Ilaria Cossu (Nonna Addams), Luca Duarte Di Gangi (Lurch), Iuna Iaccino (Alice Beineke), Nicolo Slavik (Mal Beineke), Paolo Valenti (Lucas Beineke), Domenica Santangelo (nonna Adams, 2 cast), e nei panni degni antenati: Sara Allori, Vittoria Bonioli (anche alternate Mercoledì), Priscilla Chiappini, Isabella Cociglio, Sara Fattore, Giulia Garozzo, Ginevra Grossi, Marta Lacognata, Rosario Morando, Chiara Moretto, Daphne Rotunda, Viviana Salvo, Beatrice Sartori, Natalia Scarpolini, Giorgia Violante

Coreografie di Chiara Vecchi, Direzione Musicale: Elena Nieri e Gianluca Sticotti; Direttore di Produzione Giuseppe Musmarra, Scenografia Claudio Zanelli.