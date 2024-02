Carnevale di Venezia: sfilano le 12 Marie

Di Euronews

Nella Laguna è iniziata la Festa delle 12 Marie. La rievocazione storica del rapimento delle 12 giovani veneziane fa parte ormai delle tradizionali celebrazioni del carnevale di Venezia

Al carnevale di Venezia è iniziata l'annuale Festa delle 12 Marie. Tutte veneziane di età compresa tra i 18 e i 28 anni, dodici ragazze sono state accuratamente selezionate da una rosa di oltre cinquanta candidate. Come parte della tradizione secolare, le ragazze sono arrivate a bordo di gondole, scivolando nel cuore di Piazza San Marco a Venezia. I loro abiti iconici sono ispirati ai dipinti di Tiziano Vecellio, anch'egli veneziano, del XVI secolo.

La storia del rapimento delle 12 Marie

Riportata in auge dal regista visionario Bruno Tosi nel 1999 ed ereditata poi da Maria Grazia Bortolato, la rievocazione è diventata in questi ultimi 25 anni uno degli eventi cardine del carnevale di Venezia. La Festa delle 12 Marie risale a prima del XIV secolo e si basa su fatti avvenuti alla fine del X secolo. Dodici ragazze veneziane vennero rapite dai pirati: la città organizzò una spedizione e riuscì a riportare indietro le prigioniere, che poterono così sfilare per la città per festeggiare.

In seguito, le Marie divennero importanti per un altro motivo. Proprio una delle dodici, eletta Maria del carnevale, esegue il famosissimo "Volo dell'Angelo".