Le roccaforti dei partiti tedeschi

Volkswagen e Spd

La circoscrizione elettorale di Aurich-Emden copre territori della costa settentrionale della Germania. Lo stile all'olandese e i pescatori attraggono i turisti. Ad attrarre da decenni voti per i socialdemocratici è invece la storia industriale dell'area, come spiega un residente: "È probabilmente dovuto all'enorme numero di operai che hanno lavorato qui negli anni '50, '60 e '70, e che l'hanno tramandato di generazione in generazione".

Il porto di Emden svolge un ruolo cruciale nell'esportazione di automobili, molte delle quali fabbricate in questo stabilimento della Volkswagen che dà lavoro a circa 10 mila persone e che prevede per il futuro di produrre solo veicoli elettrici. "Abbiamo anche grandi speranze che a Emden arrivi la produzione di batterie a impatto zero sul clima", dice un candidato Spd, Johannes Saathoff.

Gli investimenti nelle energie sostenibili stanno anche creando posti di lavoro.

Agricoltura e Cdu

Un po' più a sud troviamo la circoscrizione elettorale di Cloppenburg-Vechta, profondamente tradizionale. La Cdu qui è radicata quanto la Chiesa cattolica. Un residente spiega perché: "Nel complesso, la Cdu è tutto ciò di cui abbiamo bisogno qui: cristiana e sociale. E questo è molto importante".

Dagli anni '60 qui agricoltura e Cdu sono cresciute di pari passo. I cambiamenti non sono visti di buon occhio: "Trovo la politica agricola dei Verdi molto ideologica - lamenta Sven Diekhaus, un agricoltore -. Non è quello che ci farà mangiare sul lungo periodo".

E la politica climatica ha un significato diverso per molti elettori del posto, come riassume la candidata Cdu Silvia Breher: "Quando a Berlino si parla di trasporti pubblici e di divieto dei motori a combustione interna entro il 2030, qui la gente dice: sì, sì, dobbiamo affrontare il problema, ma la vita qui dipende davvero dalle auto, servono altre idee".

Clima e Verdi

Ma nel profondo sudovest della Germania la protezione del clima è da tempo una priorità per gli elettori di Friburgo in Brisgovia, roccaforte dei Verdi.

"Storicamente questo risale alle proteste contro la costruzione di una centrale nucleare qui vicino - spiega la candidata ecologista Chantal Kopf. - La tradizione è sempre viva, soprattutto tra i giovani con il movimento Fridays for Future, che è praticolarmente ben rappresentato qui nella regione e a Friburgo".

Immersa nella natura della Foresta nera, questa città universitaria vanta anche percorsi ciclabili prioritari e progetti di edilizia ecologica come nel quartiere di Vauban.

Ma anche nelle proprie roccaforti il successo non è mai garantito per nessun partito. Qui come altrove sarà lotta all'ultimo voto.