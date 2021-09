La frase choc di Marion Cotillard al Festival di San Sebastiàn

L'attrice francese Marion Cotillard premiata con il riconoscimento alla carriera al festival Donostonia di San Sebastian non è riuscita a trattenere l'emozione.

Tanto gradito quanto inatteso, il premio le ha fatto fare outing "Non ho fiducia in me stessa". E tutte le volte che inizio un film mi "chiedo se sarò all'altezza".

La Cotillard l'ha detto in conferenza stampa precisando che si tratta di un sentimento che fa parte della sua vita. Premio Oscar nel 2008 per l'interpretazione di Édith Piaf ne La Môme, l'attrice ha dichiarato di sentire da sempre questa pressione permanente, nonostante le luci della ribalta e una carriera favolosa che l'ha portata a lavorare con i più grandi registi come Woody Allen, Christopher Nolan, Steven Soderbergh e Jacques Audiard.

La Francia è il paese di cinema

Alla domanda sui suoi modelli cinematografici, Marion Cotillard ha voluto rendere omaggio al suo idolo Greta Garbo. "Quando ero piccola ero una grande ammiratrice di Greta Garbo perché era l'attrice preferita di mia madre", ha detto.

"Sono affascinata dalle persone che hanno un equilibrio tra la propria parte femminile e maschile. La Francia resta comunque il Paese del cinema, è in Franciache è stato creato, è nel DNA culturale del paese... C'è qualcosa nella cultura, qualcosa di necessario e che celebra la vita, che la indaga . Ed è anche nello spirito francese mettere in discussione tutto, interrogarsi".

Marion Cotillard è presente al festival anche in qualità di coproduttrice del docu-film "Bigger than Us" della regista Flore Vasseur, il documentario è incentrato sulla nuova generazioni di attivisti mobilitati contro il cambiamento climatico, la difesa della libertà d'espressione e dei diritti umani.

Premio Donostia

Creato nel 1986, il premio è stato attribuito in passato anche a Meryl Streep, Richard Gere, Robert De Niro. Quest'anno verrà insignito anche un uomo, l'attore Johnny Depp. Il festival si conclude il 25 settembre.