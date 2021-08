L'uragano Henri sta per colpire la costa est degli Usa

Venti violenti, piogge torrenziali, rischio serio di inondazioni e mari molto mossi. Questo è Henri ed è l'uragano che si sta avvicinando in queste ore alla costa orientale degli Stati Uniti. Henri si sta rinforzando e potrebbe provocare black-out in molte zone della costa. Il sindaco di New York Bill de Blasio ha già dichiarato lo stato d'emergenza.

"Ci troviamo ora nella proverbiale calma prima della tempesta", dice Andrew Cuomo, governatore dello stato. "La tempesta tropicale Henri è in movimento e colpirà lo Stato di New York, per poi procedere verso nord, in Connecticut, Massachussetts, Rhode Island". Cuomo ha inoltre invitato coloro che vivono in zone a rischio inondazioni a evacuare immediatamente.

Anche in Connecticut migliaia di persone hanno già lasciato le proprie case, a causa del rischio inondazioni. Molti hanno fatto scorte alimentari, di benzina e batterie, perché presto l'elettricità potrebbe saltare. C'è chi ha già comparato Henri al super uragano Sandy, che devastò la costa orientale degli Stati Uniti 9 anni fa.