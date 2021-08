Afghanistan: arrivano gli aiuti umanitari, ma non è abbastanza

In un campo per sfollati nella capitale Kabul ci sono coloro che sono fuggiti dal conflitto tra le Forze afghane e i talebani in altre parti del Paese.

Sono venuti qui in cerca di rifugio, ma il conflitto li ha raggiunti.

"Abbiamo perso tutto da quando è arrivato il governo dei mujaheddin - dice uno di essi - a loro non importa del nostro benessere.

È passata una settimana da quando le persone non hanno cibo o altro, non hanno nemmeno un posto dove rifugiarsi".

Secondo l'ONU, dall'inizio dell'anno in Afghanistan si conta oltre mezzo milione di persone sfollate.

E mentre le evacuazioni producono qualche aiuto pratico, c'è ancora molto da fare per sostenere coloro che non possono o non vogliono andarsene.

AP Photo Capt. Chris Herbert/U.S. Air Force

"Le evacuazioni andranno a beneficio di alcune persone, salveranno le loro vite - dice Shabia Mantoo, portavoce dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati - ma per quanto riguarda gli altri afghani che non possono partire, rimangono nel Paese o forse non vogliono nemmeno andarsene, c'è bisogno di protezione, hanno bisogno di sostegno".

Proprio sostegno è quanto chiedono anche le organizzazioni interne al Paese.

La dottoressa Nilab Mobarez, presidente della Mezzaluna rossa afghana, afferma che gli afghani avranno bisogno di più aiuto di quanto inizialmente previsto dagli operatori umanitari.

"I bisogni sono enormi - dice - anche prima di quanto accaduto politicamente le persone accusavano mancanza di cibo, non potevano nutrirsi non solo a causa della guerra ma anche della siccità".

AP Photo STR/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Gli afghani hanno dovuto affrontare una moltitudine di crisi: climatica, legata ai conflitti, con l'aggiunta di un'altra che il resto del mondo conosce bene, il Covid, che secondo la nostra interlocutrice potrebbe peggiorare significativamente.

"La mia preoccupazione - ribadisce la presidente di Mezzaluna Rossa - è che, con questo movimento di persone in tutto il Paese, senza protezione né distanziamento e quant'altro, la prossima ondata sarà un altro grosso problema per l'Afghanistan.

Stiamo provvedendo anche alle vaccinazioni, ma quello che è successo la scorsa settimana ha influenzato tutto, le persone non vengono in ospedale per fare la vaccinazione o la seconda dose: tutto questo mi fa parlare e chiedere alla comunità internazionale di aiutarci ad aiutarli".