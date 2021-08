Spagna alla mercé del caldo torrido: allerta incendi

Anche in Spagna il caldo è canicolare con la colonnina di mercurio schizzata oltre i 40 gradi in molte zone interne, sino ai 43 gradi e oltre in alcune zone del sud del Paese.

Gli spagnoli non potranno contare troppo sull'escursione termica: le temperature minime, di notte, non scenderanno al di sotto dei 25 gradi. Secondo le previsioni meteo, l'ondata di calore è destinata a durare sino a martedì: il picco è previsto per sabato 14 agosto

L'allerta rossa anche per la minaccia degli incendi è estesa a buona parte delle regioni. Le comunità a più basso rischio sono quelle al nord, specificatamente Cantabria, Asturie e Galizia.

A Pobla de Massaluca, Tarragona, i vigili del fuoco sono riusciti a stabilizzare un incendio che finora ha ridotto in cenere 75 ettari di vegetazione e costretto all'evacuazione degli ospiti di un campeggio vicino.

Ma il caldo iperbolico porta con sé altre cifre da record, come quella della bolletta energetica.

Per il quinto giorno consecutivo, il prezzo dell'elettricità ha raggiunto il massimo storico di 117,29 euro per megawattora, anche a causa del ricorso consistente all'aria condizionata.