Anche se il 60% degli europei è stato vaccinato l’OMS avverte che la fine della pandemia non è ancora all'orizzonte e che tutti i governi devono tenere alta la guardia, I contagi da Covid-19 hanno superato i 60 milioni solo nella regione europea, anche a causa della variante Delta. I morti dall’inizio della pandemia sono stati più di 1,2 milioni. Le autorità, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, devono proseguire con sforzi congiunti per proteggere le persone più vulnerabili e quelle a rischio.

Dato rassicurante è che l'immunizzazione completa, ovvero la doppia dose di vaccino, protegge dal virus e dalle sue varianti ma nonostante questo, ha sottolineato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, “Dobbiamo restare vigili per la nostra salute e a protezione degli altri".

Vaccinarsi e non abbassare la guardia

Per far fronte alla variante molti paesi hanno adottato nuove misure. Dalla Spagna al Portogallo passando per la Germania. Le restrizioni introdotte dai vari stati stanno danno dei risultati come nei Paesi Bassi dove il numero delle infezioni è diminuito del 4% rispetto alla scorsa settimana ovvero 21mila positivi contro i 37mila dei giorni scorsi. E questo grazie alle misure anti-Covid adottate dalle autorità locali. Stando a Susan van den Hof, Direttrice dell’Istituto nazionale per sanità pubblica olandese il picco è stato quasi raggiunto. Quindi a breve dovrebbero diminuire anche i ricoveri negli ospedali.

Migliora la situazione anche in Gran Bretagna. Le nuove infezioni hanno registrato un graduale calo del 33% tra il 25 e il 31 luglio anche se il virus continua a correre. Sul fronte delle norme la Scozia si allinea dal 9 agosto all'Inghilterra sulla revoca di quasi tutte le ultime restrizioni da lockdown. Resterà in vigore l’uso delle mascherine sui mezzi di trasporto e nei luoghi pubblici al chiuso. Il governo Johnson ha rinunciato intanto all’intenzione di creare una nuova lista di Stati a maggior rischio d’importazione di varianti del Covid nel sistema di precauzioni sui viaggi dall’estero.

Attacco hacker Regione Lazio: vaccinazioni proseguono

In Italia è emergenza hackers. Non smettono infatti gli attacchi al sistema di prenotazione vaccini della Regione Lazio. Sito in tilt ma il Governatore Nicola Zingaretti ha promesso che le vaccinazioni proseguono anche se un po’ a rilento. Per l’assessore alla Sanità D’Amato è il più grave attacco mai avvenuto contro una pubblica amministrazione. Su quanto accaduto sta indagando anche l’antiterrorismo. Nel Paese la campagna prosegue spedita. Il 60% degli italiani over 12 ha completato il ciclo di immunizzazione mentre sono in arrivo ulteriori dosi di vaccino Pfizer.

Da Roma a Bucarest la lotta la Covid non si ferma. In Romania i medici in stato di allerta per la quarta ondata ormai in corso. Lunedì nel Paese sono stati registrati 230 nuovi casi, la maggior parte nella capitale. Si tratta del numero più alto registrato in 24 ore negli ultimi 2 mesi. E la maggior parte delle nuove infezioni riguarda persone non vaccinate.