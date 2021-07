Ecco cosa significa essere LGBT nell'Ungheria di Orban

Mercoledì 7 luglio è entrata in vigore in Ungheria una nuova legge ampiamente contestata. Durante la notte, è diventato un reato "promuovere" le differenze sessuali e di genere tra i bambini, in contesti educativi, film o pubblicità.

L'opacità della legge implica che questa può essere applicata in una miriade di contesti diversi. L'intervento arrivata sulla scia della legislazione anti-Lgbt che i Ungheria risale a 12 mesi fa, con la benedizione del primo ministro Viktor Orbán.

A cadere per primo sotto la scure dell'ultima legislazione è stato un libro per bambini prodotto dalla Labrisz Lesbian Association, una rete di base fondata nel 1999 a Budapest.

Meseorszag Mindenkie , o A Fairy Tale for Everyone, è un'antologia di favole classiche rielaborate per includere eroi ed eroine di tutti i ceti sociali, dalla comunità LGBT ai genitori single.

Le prime 1.500 copie del libro sono state pubblicate lo scorso settembre. Quindi, nel gennaio 2021, il governo ha ordinato all'associazione di aggiungere un'avvertenza in cui si affermava che il libro descriveva "comportamenti incoerenti con i ruoli di genere tradizionali". Dal 7 luglio, insieme a un altro libro della Rainbow Family Association ungherese, è stato bandito del tutto.

Un membro della Labriz Lesbian Association ha detto a Euronews che da quando sono state imposte queste restrizioni, le vendite di Meseorszag Mindenkie sono schizzate a 31.500 copie. La sentenza ha avuto l'effetto opposto a quanto probabilmente previsto.

Sabato 24 luglio, migliaia di persone hanno preso parte alla prima marcia del Budapest Pride degli ultimi due anni. L'evento arriva a 14 mesi dalla revoca del diritto delle persone trans e non binarie di cambiare legalmente il proprio genere.

Nel 2012, ILGA Europe ha classificato l'Ungheria al nono posto tra i 49 paesi europei sui diritti della comunità LGBT. Nel 2019 era sceso al 19° posto e oggi è al 28°.

L'Unione Europea ha avviato un'azione legale contro l'Ungheria legata all'ultima legge. Questa settimana Orban, sotto la pressione dei critici della legislazione, ha promesso di tenere un referendum sulla questione.

Nel frattempo, Euronews ha parlato con diverse persone in Ungheria per scoprire com'è la vita per la comunità LGBT in questo momento.

"Non avrei mai immaginato di essere tanto pericolosa"

Mária Kristófy, 71 anni, si è dichiarata gay dopo 25 anni di matrimonio. Dice che il partito del primo ministro ungherese "non è cristiano" Mária Kristófy

Mária Kristófy, conosciuta come Kymi, è una cantante di musica classica in pensione di Budapest che per anni ha girato le sale da concerto di tutta Europa con il Coro della Radio Ungherese. Per 25 di quegli anni è stata anche sposata con un uomo.

Ora che ha 71 anni e tre figli adulti di 40, 45 e 47 anni, e con un terzo nipote nato mercoledì, Kymi ha detto a Euronews che, in fondo, sapeva fin dall'infanzia di essere lesbica.

"Quando ci ripenso", ha detto, "c'erano segnali dall'età di 10 anni. Durante la mia adolescenza, mi sono innamorata di un ragazzo, ma nel frattempo sognavo le ragazze".

“Non è mai stato un problema per me. Non mi dispiaceva. Ma il problema era cosa fare al riguardo. Erano gli anni '70 e non c'erano informazioni sull'omosessualità, nulla di nulla. Andai in biblioteca a cercare romanzi».

Incerta su cosa fare, Kymi ha sposato un uomo "molto gentile" all'età di 22 anni con il quale ha detto di aver avuto un "matrimonio normale" per circa sei anni, dopo di che hanno convissuto. Gradualmente, con l'aiuto delle reti di supporto ungheresi come la Háttér Society, ha guadagnato la fiducia necessaria per fare coming out con la sua famiglia all'età di 47 anni.

Mária Kristófy durante i suoi anni come cantante classica Mária Kristófy

Nel suo caso, la decisione è stata accettata sia dai suoi parenti che dai colleghi del mondo dello spettacolo - anche se ammette che "abbiamo avuto molti uomini gay nel coro" - e in generale, Kymi crede che l'omosessualità non sia stata ampiamente discussa nella società ungherese fino agli ultimi tempi.

"Ora vediamo più persone uscire allo scoperto", ha detto. Ma d'altra parte anche la destra è sempre più aggressiva".

La nuova legislazione, che il governo ungherese chiama "legge sulla protezione dei bambini", è stata uno shock. "Non avrei mai immaginato di poter essere ritenuta così pericolosa", ha detto. “E per chi? Per i miei figli?

“Quando questo regime è salito al potere, si sono dichiarati democristiani. Non lo sono, ma l'hanno dichiarato. Penso che l'odio sia uno strumento per loro. Lo comunicano in maniera sempre più semplice e diretta. L'ultimo [giro di pubblicità] erano cartelli con emoji per le strade che chiedevano "Vuoi che i nostri figli siano educati sessualmente da persone LGBT?"

coppie si baciano durante un flash mob al Budapest Pride 2019 Zsolt Szigetvary/MTVA - Media Service Support and Asset Management Fund

Kymi è membro dell'Alleanza LGBT ungherese e della Labriz Lesbian Association, sulla quale la legge ha avuto un impatto immediato.

A parte il successo agrodolce di Meseorszag Mindenkie, l'associazione ha gestito un progetto educativo per studenti in età scolare che si è bloccato immediatamente.

Mercoledì, il governo ungherese ha allentato le restrizioni relative al COVID-19 sullo svolgimento di referendum nel paese. Ore dopo, Orbán ha annunciato che la nuova legge sarebbe stata messa ai voti l'anno prossimo, con cinque domande sull'educazione LGBT da porre all'elettorato.

Kymi è uno dei tanti membri della comunità LGBT che credono che questi problemi vengano usati per mascherare altri tumulti politici in Ungheria. Al momento dell'entrata in vigore della legislazione di giugno, il partito Fidesz di Orbán stava affrontando un contraccolpo sulle proposte – da allora approvate – di donare terreni di proprietà statale a Budapest a una università cinese.

Il referendum è stato poi annunciato due giorni dopo che l'Ungheria è stata accusata di utilizzare lo spyware Pegasus per sorvegliare dissidenti e giornalisti. "Penso che questi piccoli problemi ne nascondano di più grandi", ha detto Kymi. "Ora le persone devono parlare dei gruppi LGBT invece di spiare".

'Un momento critico'

L'omosessualità di Ákos Modolo fu rivelata ai suoi nonni quando apparve in TV al Budapest Pride Kati Holland

Ákos Modolo è cresciuto in una piccola città nell'est dell'Ungheria, vicino al confine con la Romania. All'epoca, ricorda, l'omosessualità non era mai discussa: "Sarebbe stato strano, come dire che eri di Marte".

Tra i ragazzi della sua scuola gli insulti omofobici abbondavano e il prete cattolico locale di tanto in tanto esprimeva opinioni sul "peccato" dell'omosessualità. Ma per Ákos, che all'età di 14 anni ha capito e accettato di essere gay, questo genere di discorso non era tenuto in considerazione

"Mi sono accettato molto rapidamente", ha detto. “Non sentivo che Dio non mi amava; in realtà, sembrava il contrario. Nella Bibbia Gesù parla spesso di persone che non sono accettate nelle loro società. A volte, in campagna, mi sentivo completamente solo a essere gay. In quei momenti mi sentivo anche più vicino a Dio”.

Alla fine, Ákos si trasferì a Budapest all'età di 19 anni. I suoi nonni scoprirono che era gay solo vedendolo in televisione durante una marcia dell'orgoglio. "È stato difficile per loro accettare", ha detto. “Ma loro mi amano davvero. Sento di essere stato molto fortunato".

Ormai 27enne, Ákos è membro del consiglio di amministrazione di Szimpozion Egyesület, una ONG per la costruzione di comunità con un focus speciale sui giovani LGBT in Ungheria. Tra le altre cose, l'organizzazione ospita incontri bimestrali e gestisce uno dei canali YouTube più popolari del paese sulle questioni LBGT.

Ma fino a luglio 2021 ha anche ospitato da 30 a 40 workshop interattivi all'anno nelle scuole di tutta l'Ungheria. I volontari condividevano le loro storie personali con un massimo di 1.000 studenti all'anno, dalle scuole secondarie d'élite alle scuole nelle zone rurali e svantaggiate, aiutando i giovani a diventare più sensibili alle differenze sessuali e di genere.

attivisti posano davanti a un palloncino a forma di cuore durante una protesta l'8 luglio 2021 Laszlo Balogh/AP

“Molti adolescenti LGBT si sentono molto soli”, ha detto Akos, “e sentono di non poter trovare il loro posto nel mondo. Mostriamo loro che va tutto bene e che puoi avere una vita normale. È importante anche per quegli studenti che non sono LGBT. Parliamo anche di diffamazione e bullismo in un senso più ampio e mostriamo loro perché è importante parlare e mostrare solidarietà.

“Da quando è arrivato questo governo nel 2010 non abbiamo ricevuto fondi statali. Ora, ci aspettiamo di non poter più andare nelle scuole superiori.

"La legge è molto vaga e non dice esattamente quali siano le punizioni. Abbiamo parlato con gli insegnanti e per ora hanno paura delle conseguenze di ospitarci, hanno paura di essere licenziati dal direttore del distretto scolastico o di accuse penali, e questo provoca autocensura”.

Akos crede che il referendum – come il precedente contro i rifugiati in Ungheria nel 2016 – abbia lo scopo di “caricare” parti della base elettorale di Orban in vista delle elezioni del prossimo anno e distrarle dai problemi interni.

I quesiti referendari saranno cinque, una delle quali è: "Sosteni che ai minori possano essere mostrati senza restrizioni contenuti mediatici di natura sessuale in grado di influenzare il loro sviluppo?".

Nel referendum sulla migrazione del 2016, un diffuso boicottaggio ha lasciato il risultato senza la necessaria quota del 50%. Ma quella fu comunque salutata come una vittoria dal governo. La paura è che questa volta accada lo stesso, ed è probabile che Szimpozion Egyesület boicotti il ​​voto.

Nel frattempo, Ákos è rimasto impressionato dal grande sostegno internazionale al Budapest Pride di quest'anno, che arriva dopo le enormi manifestazioni avvenute di fronte al palazzo del Parlamento ungherese all'inizio di luglio.

Sulla questione hanno pesato anche esponenti politici di ogni genere. Ákos ha affermato che lui e Szimpozion Egyesület erano grati per il supporto internazionale ottenuto anche dal Regno Unito, dove sembra che il primo ministro Boris Johnson abbia sollevato preoccupazioni "significative" sui diritti LGBT durante una visita di Orbán a maggio.

All'interno dell'Ungheria, ha detto: “A causa degli attacchi alla comunità, c'è stata una grande risposta da parte dei progressisti.

“Anche coloro che non prima d'ora non avevano mai parlato hanno capito di averne abbastanza. Ho amici gay conservatori che erano molto scettici sull'attivismo, ma ora alcuni sono usciti su Facebook e stanno parlando con la famiglia e gli amici. Questo è un momento critico".

"Ristrutturare l'Ue se necessario"

Tina Kolos Orbán afferma che i transfobici sono stati incoraggiati dalla recente legislazione in Ungheria AP Photo

Tina Kolos Orbán, 45 anni, è vicepresidente dell'Associazione Transvanilla, l'unica ONG in Ungheria che si occupa di questioni transgender e di genere non conforme.

Dopo un lungo travaglio interiore, hanno deciso di venire allo scoperto come persone non-binarie. In Ungheria, hanno detto, "il governo non è mai stato nostro amico, ma ci lasciava soli".

"Ora, abbiamo superato così tante linee rosse che non avremmo nemmeno potuto immaginare prima. Il punto di svolta è stato quando hanno tolto il riconoscimento legale di genere [nel maggio 2020]".

La modifica della legge ha sconvolto la vita di molte delle persone che Transvanilla sostiene. L'Ungheria non consente più alle persone transgender o intersessuali di cambiare legalmente il proprio genere e tutta la documentazione deve corrispondere al sesso assegnato alla nascita.

Qual è stato l'impatto pratico? Semplice: “Non farti riconoscere il sesso significa che ogni volta che vai in posta per ritirare un pacco, devi spiegarti.

“Se vai dal dottore e ti chiamano, ti alzi e l'infermiera dice 'Oh no, stavo chiamando un uomo (o una donna) – e devi dirlo a loro e agli altri 14 pazienti in sala d'attesa la tua storia di vita.”

Una drag queen sventola una bandiera arcobaleno durante una protesta per i diritti LGBT il 14 giugno 2021 Bela Szandelszky/AP

Anche i nomi in Ungheria devono essere scelti da un elenco di opzioni preapprovate, divise per sesso. Dal 2014 le persone transgender non possono adottare un nuovo nome legale se non corrisponde al sesso loro assegnato alla nascita. "Alcune persone hanno problemi a comprare case perché non corrispondono ai loro documenti d'identità", ha detto Tina.

La legge di luglio e il referendum appena annunciato, affermano, sono “una distrazione. Orban ha bisogno di un nemico. Una volta c'erano i migranti, ma ora non ci sono più migranti che vengono in Ungheria. Ha cercato di fare lo stesso con il COVID, ma poi sono morte 30.000 persone su una popolazione di 10 milioni".

“Questo atteggiamento si sta spostando verso il basso. Coloro che prima erano omofobi o transfobici ora si sentono incoraggiati. Quando un governo propone questo tipo di retorica ha un effetto su tutta la popolazione. È davvero pericoloso".

Il 15 luglio, l'UE ha avviato una procedura di infrazione contro l'Ungheria per presunte violazioni di cinque articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'UE attraverso l'emanazione della legge e di due articoli.

Ma, sottolinea Tina, quando la legge anti-trans è entrata in vigore lo scorso maggio, il blocco europeo non è intervenuto perché la legislazione primaria dell'UE non contiene riferimenti espliciti all'identità di genere come caratteristica protetta.

“Allora non potevamo chiedere procedure d'infrazione”, hanno detto, “perché non c'erano basi. Anche se questa piccola legge dovesse essere ritirata, il riconoscimento di genere sarà comunque vietato in Ungheria. Ristrutturiamo l'Ue se serve".

La legge ungherese danneggia i diritti dei bambini?

ILGA Europe è un gruppo di difesa indipendente che promuove gli interessi delle persone lesbiche, gay, bisessuali, trans e intersessuali in tutto il continente.

L'organizzazione ha accolto con favore l'annuncio dell'UE delle procedure di infrazione contro l'Ungheria il 15 luglio, definendolo "un chiaro messaggio a tutti gli Stati membri che sono vincolati dalla loro appartenenza a rispettare i principi fondamentali dell'Unione europea".

Il primo ministro ungherese Viktor Orban lascia un vertice UE a Bruxelles il 25 giugno Olivier Matthys/AP

La direttrice dell'advocacy Katrin Hugendubel ha detto a Euronews che non si tratta solo di una questione di regole dell'UE, ma di diritto internazionale, una questione su cui ILGA Europe sta lavorando con il Consiglio d'Europa.

"La maggior parte delle nostre discussioni si è concentrata sull'Unione europea", ha affermato. "Ma ci sono anche trattati Onu e standard internazionali sui diritti umani.

"Questo è stato presentato come un disegno di legge per proteggere i bambini. Ma dal nostro punto di vista, è un attacco ai diritti dei bambini.

"Un'educazione imparziale e non stigmatizzata, e le informazioni sull'orientamento e l'identità sessuale, sono un aspetto dello sviluppo e fanno parte dell'agenda per i diritti dei bambini. È importante che i bambini abbiano un'immagine di se stessi nella società se scoprono di essere LBGTI".

Nel marzo di quest'anno, la Corte costituzionale ungherese ha ufficialmente annullato il divieto di riconoscimento legale dell'identità di genere per le persone che avevano già cambiato genere. Tuttavia, le nuove procedure legali sono ancora vietate e Hugendubel ha affermato che la legge "rimane in vigore" nella pratica.

Il referendum previsto, ha detto, non farebbe alcuna differenza per la validità della legge di giugno. "Stiamo parlando di diritti umani e principi sanciti di non discriminazione. Questo non è deciso a maggioranza".

Budapest: "Su questo tema non possiamo scendere a compromessi"

La nuova legge si chiama ufficialmente Child Protection Act: un fatto che di per sé è sconvolgente per le persone LGBT del Paese.

Contattato da Euronews per un commento, il governo ungherese ha dichiarato: “Il modo in cui vengono cresciuti i bambini ungheresi è un diritto esclusivo dei genitori ungheresi. Bruxelles non ha voce in capitolo.

“Secondo ogni documento della Carta dell'Unione Europea che l'Ungheria abbia mai adottato, firmato e ratificato, l'educazione dei bambini è una questione di competenza nazionale.

“Eppure Bruxelles ora sta abusando del suo potere, avviando procedure di infrazione e minacciando di farlo perché la legge ungherese non consente la propaganda sessuale negli asili, nelle scuole, in televisione e nella pubblicità.

“Fa male ai burocrati di Bruxelles che agli attivisti LGBTQ non sia permesso avvicinarsi ai bambini. È in gioco il futuro dei nostri figli e quindi, su questo tema, non possiamo scendere a compromessi».

Nella dichiarazione rilasciata a Euronews, il governo ha sottolineato che anche la Chiesa cattolica a Roma si è opposta a una legge che avrebbe reso obbligatoria l'educazione sessuale, compresa l'ammissione degli attivisti LGBTQ “anche nelle scuole ecclesiali”.

Ha aggiunto: “Questa causa è anche una lotta per l'Europa centrale in cui deve dimostrare che la cultura, i valori e l'identità della regione fanno parte dell'UE tanto quanto quelli dell'Europa occidentale.

"A lungo termine, l'UE non può funzionare con successo senza la coesistenza dei due. Il referendum può aiutarci a creare norme sulla protezione dell'infanzia di competenza nazionale, come la gente in Ungheria ritiene opportuno".