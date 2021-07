Alluvioni in Europa: oltre 180 morti. Germania in ginocchio

Supera 180 morti, 156 dei quali in Germania, il bilancio delle devastanti alluvioni in Europa occidentale mentre continuano le operazioni di ricerca dei dispersi. In Belgio i morti sono 27. Man mano che l’acqua si ritira, i cittadini tedeschi iniziano a tornare nelle zone in cui avevano case e attività commerciali.

Le alluvioni causate dalle piogge torrenziali hanno distrutto strade e ponti e ridotto le case a cumuli di macerie e fango.

La città di Wassenberg, nel Nord Reno Westfalia - uno dei due Land tedeschi più colpiti, insieme alla Renania Palatinato – è stata inondata dopo la rottura delle diga del fiume Rur e centinaia di persone sono state evacuate per precauzione. I residenti sono rassegnati e sotto choc. "Che possiamo fare? È tutto distrutto"; "È molto triste, ma non possiamo farci niente", commentano.

L’autostrada B265 sembra un fiume. I soldati stanno recuperando i veicoli sommersi dall’acqua. I militari sono stati impiegati anche in altre città per collaborare alla pulizia massiva delle strade e alle ricerche di chi ancora manca all’appello, centinaia di persone. In totale le persone mobilitate sono 23 mila. Attesa per questa domenica la visita della cancelliera tedesca Angela Merkel.