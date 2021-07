Merkel da Biden: disaccordo sul gasdotto Nord Stream 2

È stato un incontro amichevole nonostante le divergenze, quello tra Angela Merkel e Joe Biden a Washington, probabilmente l’ultima visita alla Casa Bianca della cancelliera tedesca come capo del governo. Tra gli argomenti all’ordine del giorno il divieto di viaggi in Europa, i rapporti con la Cina, il controverso gasdotto russo-tedesco Nord Stream 2.

"La mia opinione a riguardo è nota da tempo - ha detto Biden - i buoni amici possono essere in disaccordo. Quando sono diventato presidente, era stato completato al 90% e imporre sanzioni non sembrava avere alcun senso; aveva più senso lavorare con la cancelliera per capire come procedere a prescindere da ricatti o meno della Russia all’Ucraina".

Dal canto suo, Merkel ha espresso le sue preoccupazioni in merito al divieto di viaggio dall’Europa agli Stati Uniti: "Ho sollevato il problema, sì. Il team Covid statunitense sta valutando la questione. La variante Delta si sta diffondendo ed è la nuova sfida per entrambi. Prima di prendere una decisione, bisogna riflettere e deve essere una decisione sostenibile perché non avrebbe senso rimettere il divieto pochi giorni dopo averlo revocato, ho piena fiducia nel team statunitense”.

A chi le chiedeva di fare un paragone tra le relazioni Germania-Stati Uniti nell’era Trump e in quella Biden, Merkel ha risposto diplomaticamente che è "nell’interesse di qualsiasi cancelliere lavorare con ogni presidente americano".