È il caos totale in Sudafrica. Negozi e centri commerciali saccheggiati, mentre per strada proseguono le proteste e la repressione poliziesca. Sono almeno una settantina i morti e oltre 1.200 gli arresti dopo giorni di tumulti, causati dalla condanna a 15 mesi di carcere di Jacob Zuma. L'ex presidente per i giudici ha oltraggiato la corte, nell'ambito di un processo per corruzione.

"L'attuale situazione sul terreno è sotto forte sorveglianza e ci assicureremo che non si deteriori ulteriormente", dichiara Bheki Cele, ministro della polizia sudafricana. "Non possiamo permettere che qualcuno si prenda gioco del nostro Stato democratico e abbiamo incaricato le forze dell'ordine di raddoppiare gli sforzi per fermare la violenza e aumentare il dispiegamento sul terreno".

Nelle strade sudafricane è sceso in campo anche l'esercito, con 2.500 soldati schierati a sostegno della polizia.